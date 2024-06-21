Чи може банк відмовити в купівлі валюти

Банкірка Анна Золотько розповідає, що як би це дивно не звучало, але банк може стикнутися із ситуаціями, коли змушений тимчасово припинити продаж валюти.

Читайте також Загрожує світовій фінансовій безпеці: Україна закликала внести Росію до "чорного" списку FATF

Все через те, що Національний банк України може встановити обмеження щодо цього. Втім такі періоди можуть тривати не довго.

Це не залежить від виду самої валюти. Адже усі ліміти рахуються в доларовому еквіваленті, а не окремо по кожній валюті. А от яку валюту краще купувати – вирішувати тільки тобі,

– додає керівниця казначейського департаменту Unex Bank.

Наприклад, з лютого 2024 року Нацбанк ввів нові обмеження для підприємств-резидентів щодо купівлі валюти:

підприємство не зможе купити валюту, якщо має кошти в іноземних валютах, розміщених на поточних та вкладних (депозитних) рахунках,

також, не придбає валюту те підприємство, яке має незавершені угоди щодо проведення валютних операцій на умовах "своп" з банками, за якими здійснено першу частину такої операції з продажу клієнтом іноземної валюти банку.

Що таке валютний "своп" Це валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій під час укладення договору

Яку валюту банки не продають з 2022 року

З початку повномасштабного вторгнення, як зазначають в Sense Bank, банкам заборонено здійснювати будь-які валютні операції, зокрема щодо продажу, з використанням російських рублів та білоруських рублів.

Зауважте! Заборона поширюється й для юридичних осіб та фізосіб, які зареєстровані або постійно проживають в Росії та в Білорусі.

Згідно з обмеженнями щодо роботи банківської системи в період запровадження воєнного стану, при надходженні коштів у російських або білоруських рублях по експорту товарів, або як повернення передплати з імпорту товарів, ці кошти автоматично зараховуються на загальний рахунок банку. Потім їх обмінюються на іншу валюту на міжнародному ринку.

Отже, обмін таких валют буде можливим лише тоді, коли буде знайдено іноземний банк, який готовий здійснити обмін.