В 2022 году в Украине упал рынок недвижимости: какой квартал был самым провальным

2022 год был провальным для рынка недвижимости. В первые месяцы войны государственные реестры Украины не работали и продать квартиру было почти невозможно. Ситуация во второй половине года улучшилась не сильно.

Насколько упали продажи квартир и домов

Покупки квартир и жилых домов в 2022 году упали в 3,5 раза: с 218,3 тысячи до 63,3 тысячи сделок. Худшим был II квартал 2022 года. С апреля по май было заключено всего 9,4 тысяч договоров.

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Количество сделок немного возросло в третьем квартале, когда государственные реестры открылись, однако 2022 год остался провальным для рынка недвижимости.

Большинство этих сделок касается купли-продажи квартир и жилых домов (28%) и земельных участков или паев (38%). В позапрошлом 2021 году доля договоров купли-продажи квартир и жилых домов составляла 36%, а земельных участков и паев — 31% от общего количества сделок.

Продажа земельных участков и паев

Ситуация с куплей-продажей земельных участков и паев получше: количество сделок за 2022 год сократилось вдвое – со 183 тысяч договоров до 85 тысяч. Во втором квартале количество сделок упало до 11 тысяч.

Доля договоров, удостоверенных частными нотариусами, остается стабильно неизменной и составляет 94% общего количества сделок.

Можно ли сейчас покупать жилье?