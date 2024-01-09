Вырастут или нет: что будет с ценами на продукты из-за морозов

В связи с морозами и отсутствием надлежащих хранилищ для хранения, в Украине могут подорожать некоторые продукты, в частности, картофель. Удорожание произойдет к концу зимы, а также весной.

Почему продукты дорожают

На внутреннем рынке Украины наблюдается дальнейший рост цен на картофель, который за последний месяц привел к увеличению стоимости на 72%. Этот овощ подорожал до 15,50 гривен за килограмм на оптовых рынках и 24 гривен за килограмм в супермаркетах.

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Эксперты объясняют этот тренд тем, что значительная часть картофеля с уже завершенными объемами урожая в хозяйствах уже реализована.

По анализу "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ), в течение сильных морозов может увеличиться риск порчи картофеля, что приведет к дополнительному росту расходов на хранение, и, вероятно, цены на картофель будут продолжать расти до конца весны.

Основной причиной роста является то, что большая часть продукции в хозяйствах населения уже реализована. Не все имеют хранилища для хранения картофеля, поэтому оптовые поставки несколько ограничились,

– объясняет аналитик УКАБ Максим Гопка.

Что влияет на цену

На фоне этого контекста, в декабре 2023 года, инфляция в Украине сократилась до 5%, но возможность дальнейшего роста цен на некоторые продукты, в частности картофель, остается.

! Национальный банк пересмотрел прогноз инфляции до конца 2023 года, установив его на уровне 5,8% в результате объемного предложения пищевых продуктов и других факторов. Впрочем, на 2024 год прогноз инфляции был поднят до 9,8%, что связано с более высокими урожаями и проблемами экспорта агропродукции.

Снижение инфляции, прежде всего, обуславливается большим предложением продуктов питания на фоне более высоких урожаев, наращиванием производства и сложностями с экспортом агропродукции.

Несмотря на это, на продовольствие в Украине сохраняются низкие темпы роста, хотя и было зафиксировано небольшое увеличение из-за ограниченного предложения продукции более низкого качества, в частности картофеля, и перехода на более дорогую тепличную продукцию, такую как помидоры и огурцы.