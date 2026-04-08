Не только Львов и Киев: еще в одном городе вырастет стоимость проезда
- Ужгородский городской совет решил временно повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 16 апреля до 16 мая 2026 года до 20 гривен.
- Причиной повышения стали стремительный рост стоимости топлива и обращение перевозчиков.
В среду, 8 апреля, на заседании исполнительного комитета Ужгородского городского совета рассмотрели ряд важных вопросов. В частности речь шла о повышении цен в общественном транспорте.
Где еще вскоре станет дороже проезд?
Отмечается, что тариф будет временным, о чем пишет Ужгородский городской совет.
Читайте также Почему в Одессе оплачивают проезд на выходе, а не во время посадки: ответ вас удивит
Решение об установлении временного тарифа на перевозку пассажиров установили в связи с..:
- стремительным ростом стоимости топлива;
- с учетом обращений перевозчиков.
С 16 апреля до 16 мая 2026 года стоимость проезда в автобусах, которые работают в обычном режиме, составит 20 гривен. Но при условии оплаты через валидатор с использованием электронного билета
Обратите внимание! Последний раз в Ужгороде увеличили тариф на городские пассажирские перевозки в декабре 2025 года. Цена выросла с 15 до 23 гривен. А в случае оплаты с использованием валидатора стоимость билета – до 18 гривен.
Напомним, что сейчас также обгорают повышение цены на проезд в общественном транспорте столицы. Однако конкретных цен не называют.
Мэр города Виталий Кличко отметил, что проезд в Киеве самый дешевый в стране. Более того, его не меняли с 2018 года.
Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной,
– объяснил Кличко.
Заметьте! Мэр столицы добавил, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть средств на подготовку следующего отопительного сезона.
Что еще следует знать о ситуации с транспортом?
- Еще с 14 марта в Киеве частные перевозчики подняли цены на проезд. Стоимость выросла на 5 гривен, и поэтому одна поездка в маршрутках стоит уже 20 гривен.
- В частности с 11 марта выросла стоимость проезда в электричках столицы и Киевской области в частности. В Украине ввели в действие плату за услуги по оформлению пригородных билетов.