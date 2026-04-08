Не только Львов и Киев: еще в одном городе вырастет стоимость проезда

В среду, 8 апреля, на заседании исполнительного комитета Ужгородского городского совета рассмотрели ряд важных вопросов. В частности речь шла о повышении цен в общественном транспорте.

Отмечается, что тариф будет временным, о чем пишет Ужгородский городской совет.

Решение об установлении временного тарифа на перевозку пассажиров установили в связи с..:

стремительным ростом стоимости топлива;

с учетом обращений перевозчиков.

С 16 апреля до 16 мая 2026 года стоимость проезда в автобусах, которые работают в обычном режиме, составит 20 гривен. Но при условии оплаты через валидатор с использованием электронного билета

Обратите внимание! Последний раз в Ужгороде увеличили тариф на городские пассажирские перевозки в декабре 2025 года. Цена выросла с 15 до 23 гривен. А в случае оплаты с использованием валидатора стоимость билета – до 18 гривен.

Напомним, что сейчас также обгорают повышение цены на проезд в общественном транспорте столицы. Однако конкретных цен не называют.

Мэр города Виталий Кличко отметил, что проезд в Киеве самый дешевый в стране. Более того, его не меняли с 2018 года.

Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованной,

– объяснил Кличко.

Заметьте! Мэр столицы добавил, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит направить часть средств на подготовку следующего отопительного сезона.

