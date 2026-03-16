Не 8 гривен: какова реальная себестоимость поездки в киевском метро

На фоне повышения цен на топливо некоторые перевозчики увеличивают стоимость проезда. Относительно метро – местные власти пока не планируют повышение тарифов, однако специалисты отмечают, что 8 гривен не покрывают реальной себестоимости перевозок.

Какова себестоимость проезда в киевском метро?

О том, сколько может стоить поездка в столичном метрополитене сколько может стоить поездка в столичном метрополитене, в эфире канала Киев 24 рассказал Александр Сергиенко.

Директор ОО "Институт города" отмечает, что реальную цену поездок в метро надо компенсировать за счет повышения стоимости проезда. Так, показатель следует поднять в полтора-два раза. То есть обновленная стоимость может быть на уровне 12 – 16 гривен.

Заметьте! Последний раз киевский метрополитен менял стоимость проезда в 2018 году (с тех пор – 8 гривен).

Так, эксперт предлагает определить, какую долю среднего дохода киевлянина составляли 8 гривен в 2018 году и затем сравнить показатель с соответствующим за 2025 год.

Я думаю, что вдвое нужно поднимать (стоимость – 24 Канал), возможно в полтора раза, чтобы компенсировать рост себестоимости перевозок. Важно объяснять людям, что если оставлять на старом уровне стоимость проезда, то это просто популизм чистой воды. Надо, чтобы метро работало стабильно. Для этого нужны деньги, квалифицированный труд в метрополитене,

– сказал Сергиенко.

Директор ОО объяснил, что работа в метро очень сложная. Если поезда ездят только днем, то в ночное время – некоторые процессы не прекращаются. В частности речь идет об обслуживании сетей и регламентных работах. В то же время из-за нехватки персонала сейчас на работу в киевский метрополитен приглашают и женщин – на курсы водителей.

Эти факторы напрямую влияют на себестоимость работы и соответственно проезда. Поэтому, чтобы обеспечить качество, эксперт считает, что единственный выход – повышение цен на проезд.

В то же время еще в конце 2024 года сам метрополитен сообщал, что реальная себестоимость поездки одного пассажира составляет 36,90 гривны. С учетом энергоситуации и течения времени можем только представить, во сколько раз увеличилась реальная стоимость проезда в метро по состоянию на 2026 год.

Что известно о стоимости проезда в киевских маршрутках?

Ранее в комментарии для Общественного Игорь Моисеенко, председатель ОО "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" рассказал, что стоимость проезда в маршрутных такси подняли вынужденно. Причиной стало значительное повышение цен на дизельное топливо, масла и импортные запчасти.

Поэтому с 14 марта одна поездка в маршрутке Киева стоит 20 гривен, вместо 15. В частности Мойсеенко говорит, что предыдущий тариф был невысоким и с повышением тянули до последнего.

У нас был самый низкий тариф в Украине. Мы долго держались, а в области давно подняли,

– добавил председатель ОО перевозчиков.

Он пояснил, что последний раз стоимость проезда в маршрутках меняли в 2022 году. И здесь есть существенное отличие с общественным транспортом. Ведь последний вид перевозок ежегодно получает от бюджета 12 – 15 миллиардов гривен дотаций. То есть городские власти могут позволить любую цену проезда или даже бесплатную услугу.

