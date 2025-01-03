Резервы растут: доллар будет держаться нового предела в 2025 году

В начале 2025 года покупка доллара местами достигла 42,70 гривны. Цена постепенно росла в декабре. Зато официальный курс достиг уже чуть больше, чем 42 гривны. Прогнозируется, что валюта может сохранять цену в пределах от 42 до 43 гривен до середины года из-за значительных международных резервов.

Какой курс может быть в январе

Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, сейчас причин для роста курса доллара в Украине особо нет.

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Как объясняет экономист, НБУ может держать курс на уровне 42 – 43 гривен до середины этого года. Дело в том, что на 1 января 2025 года Украина имеет рекорд международных резервов.

Даниил Монин Экономист, эксперт Украинского института будущего На самом деле результат по международным резервам будет где-то через 3 – 4 дня. Думаю, это будет около 44 миллиардов долларов. По крайней мере, это мой текущий прогноз.

Монин напоминаем, что Украина в декабре 2024 года получила западного финансирования на сумму 9,3 миллиарда долларов.

Напоминаем! С 2022 года Украина имела рекордные международные резервы в августе 2024 года. Тогда сумма составляла более 42 миллиардов долларов.

Какой сейчас курс американской валюты

Цена в банках

По состоянию на утро 3 января, по данным Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,85 гривны и продажа по 42,45 гривны.

Цена на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,49 гривны, а продать по 42,50 гривны.

Цена в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,73 гривны, а продают по 42,70 гривны, по данным finance.ua.

Официальный курс