Курс доллара существенно вырос: чего ждать в июле

На наличном рынке снова актуализировалась тенденция роста курса доллара и евро. Почему слабеет гривна и чего ждать в июле, читайте дальше.

О ключевых драйверах подорожания доллара на наличном рынке 24 канала рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейства Юнекс Банка.

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Почему доллар дорожает

Гривна ослабла по отношению к доллару из-за девальвационных ожиданий. Их вызвали 2 фактора:

Во-первых, в последние дни участились дискуссии о возвращении режима гибкого курсообразования на безналичном рынке. В том числе из-за возврата таможенных пошлин на импорт товаров и отмены ограничений на покупку валюты исключительно под критический импорт.

Анна Золотько Директор департамента казначейства Юнекс Банка Прошлый скачок курса на сером наличном рынке был напрямую связан с ожиданиями, что регулятор откажется от режима фиксированного курса. Сходные тенденции отслеживаются и сейчас, хотя пока этот процесс проходит гораздо менее динамично.

Во-вторых, девальвационным настроениям способствует решение крупных системных банков приблизить обменный курс по карточным операциям к наличному . Это повлекло за собой как чисто психологический эффект, так и чисто утилитарный, ведь валютные туристы в последнее время играли ощутимую роль в поставке наличной валюты в Украину. Удорожание валюты для них означает, что стоимость наличных евро, попавших на украинский рынок по этому каналу, тоже должна вырасти.

Каким будет курс доллара на этой неделе

Анна Золотько объясняет, что на этой неделе наличный рынок продолжит искать новое равновесное значение курса после небольшого стресса, пережившего из-за вышеупомянутых факторов. Однако каким будет этот курс, невозможно сказать. Это во многом зависит от информационного поля:

Если информационное поле по отмене фиксированного курса будет спокойным и рынок не получит дополнительных сигналов, скорее всего, курс будет находиться в пределах коридора 36 – 38,5 гривны за доллар . Но после достижения пиковых меток может даже немного скорректироваться вниз.

. Но после достижения пиковых меток может даже немного скорректироваться вниз. В противном случае банкирша не исключает, что курс может выйти за пределы указанного диапазона по меньшей мере временно.

Курс доллара на наличном рынке

Курс доллара подорожал до 36,50 гривны (продажа)/37,50 гривны (покупка) в украинских банках. На черном рынке курс тоже существенно вырос. Покупают по 37 гривен, а продают по 37,33 гривны.

Отметим также, что курс евро практически сравнялся с курсом доллара. Почему так произошло, подробно рассказывает в нашем материале Евро и доллар сравнялись впервые за 20 лет: что произошло .

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