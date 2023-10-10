МВФ дал прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы

На курс доллара в Украине влияет множество факторов, больше всего, конечно, ситуация на фронте. НБУ продолжает проводить реформы по стабилизации экономической ситуации.

Прогнозы курса к 2028 году

В МВФ считают, что девальвация гривны может произойти уже в конце 2023 года и в 2024 году доллар будет на уровне 40 гривен. Однако нынешние показатели не соответствуют этому прогнозу. До начала октября НБУ удерживал курс доллара на уровне 36,6 гривны за доллар.

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Следует понимать, что должна состояться значительная девальвация национальной валюты, чтобы среднегодовой курс достиг отметки 37,5 гривны за доллар. Предварительно волноваться не стоит, поскольку прогнозы МВФ в последние несколько лет не совпадали с реальностью.

Напомним! В бюджете на 2024 год заложен курс доллара на уровне 41,4 гривны.

В МВФ считают, что среднегодовой курс доллара составит:

в 2023 году – 37,5 гривны за доллар;

в 2024 году – 41,4 гривны за доллар;

в 2025 году – 46 гривен за доллар;

в 2026 году – 48,9 гривны за доллар;

в 2027 году – 51,3 гривны за доллар;

в 2028 году – 53,9 гривны за доллар.

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