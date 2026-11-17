Международный валютный фонд резко ухудшил прогноз роста ВВП Украины. В настоящее время ожидается падение на 0,5 % в 2026 году и на 1 % в 2027 году.

Почему экономика Украины начнет сокращаться

Главной причиной такого сценария является затяжная война, развязанная Россией, и целенаправленное уничтожение энергетической инфраструктуры, о чем говорится в пресс-релизе МВФ.

Отмечается также, что Национальный банк сумел удержать ситуацию под контролем. Регулятор продолжает привлекать иностранную валюту для покрытия дефицита на рынке. Кроме того, НБУ сдерживает инфляцию.

Прогноз роста ВВП был существенно снижен, а риски остаются преимущественно неблагоприятными,

– подчеркнули в Фонде, призывая власти к максимально осторожному планированию бюджета.

Важно! Чтобы покрыть большие расходы, государство остро нуждается во внешней помощи. В настоящее время украинские власти и МВФ достигли соглашения на уровне экспертов о пересмотре крупной кредитной программы.

Если Рада директоров утвердит это решение, уже в ближайшее время государственный бюджет пополнится траншем на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что МВФ завершил миссию по второму и третьему пересмотру программы.

Соглашения пока нет, переговоры продолжат в онлайн-формате. На кону стоит транш на сумму 1,6 миллиарда долларов, но сначала партнеры должны подтвердить финансирование на последующие годы,

– подтвердил Железняк.

Он также добавил, что точных дат и новых ориентиров относительно требований Фонда пока нет. Они появятся в меморандуме, когда стороны договорятся между собой.

Напомним, что 9 ноября Международный валютный фонд начал работу по второму и третьему пересмотрам программы расширенного финансирования. К переговорам присоединились представители НБУ.

В частности, ранее МВФ прогнозировал рост " ВВП Украины ". Но прогноз ухудшился еще в июне.