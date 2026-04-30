НБУ ухудшил прогноз ВВП: что повлияло и когда ждать роста экономики

Нацбанк пересмотрел прогноз роста экономики на 2026 год. Несмотря на оживление в последующие месяцы, сейчас стоит наверстать предыдущие убытки, в частности от войны на Ближнем Востоке. Так, в течение текущего года рост ВВП будет на уровне 1,3%.

Что будет с экономикой в 2026 году?

О том, насколько быстро будет расти ВВП в этом году и что будет в течение следующих лет, говорится в сообщении НБУ.

Смотрите также Дополнительные деньги для украинцев в 5 областях: где именно и сколько выплатят

Как сообщают в пресс-службе регулятора, после заседания по вопросам монетарной политики 30 апреля, НБУ принял решение оставить учетную ставку неизменной. Показатель будет на уровне 15%.

В частности в Нацбанке прокомментировали ситуацию 2026 года. Как отмечается, в Украине ожидают сдержанную экономическую активность. Хотя в течение 2027 – 2028 годов рост экономики должен ускориться.

Из-за ударов по энергетике и логистике, холодную зиму – в начале 2026 года экономика замедлилась. Также повлияли задержки финансовой поддержки под партнеров.

Экономическая активность несколько оживилась по мере сокращения энергодефицитов весной, однако в целом в I квартале рост реального ВВП, по оценкам НБУ, замедлился до 0,2% год к году,

– говорится в сообщении.

Так, нужно учитывать худшие результаты I квартала, сложности в энергосистеме и накопление экономических последствий от войны в Иране. Несмотря на то, что часть из этого удастся наверстать в ближайшие месяцы, НБУ все же ухудшает прогноз роста ВВП на 2026 год до 1.3%.

Заметьте! Предыдущий прогноз, который НБУ устанавливал в январе 2026 года, предусматривал рост ВВП на уровне 1,8%.

В Нацбанке отмечают, что при нормализации условий для украинской экономики и с меньшей мировой напряженностью (ситуация в Иране) ВВП начнет расти. Так, в 2027 – 2028 годах ожидаемый показатель составляет 2,8% – 3,7%.

Что известно о восстановлении экономики Украины?

Как пишет Укринформ, на Форуме делового партнерства США – Украина "Путь от войны к восстановлению" обсудили восстановление и развитие украинской экономики после войны.

Организатором является компания Morgan Lewis & Bockius LLP, а целью мероприятия стали исследования по партнерству с Украиной. Именно поддержка партнеров могла бы помочь и сделать экономику сильнее.

Украинская экономика жива. Она активна. Во многих аспектах – даже динамичная,

– отметил Том Меллор.

Партнер компании-организаторов также добавил, что в Украине, кроме природных ресурсов, довольно высокий уровень инновационности в сферах обороны и кибербезопасности.

По мнению спикера, "Украина – это возможность" и уже сейчас нужно позаботиться о послевоенном восстановлении. В частности Меллор отметил о возможностях для Украины. Если получить доступ к рынку ЕС, где более 450 миллионов потребителей, откроются новые экономические и геополитические выгоды.

В то же время как отмечал Игорь Терехов для Укринформа, Украине стоит пересмотреть подход к экономике, ведь война все изменила.

По сути, именно реиндустриализация может стать двигателем будущего экономического роста Украины. В таком случае восстановление промышленных мощностей и создание новых производств – это и есть реальный смысл восстановления. Промышленность создает рабочие места не только на заводах, но и в смежных отраслях, обеспечивает высокую добавленную стоимость, является градообразующим сектором экономики и выступает заказчиком для энергетики, транспорта и связи,

– отмечал Терехов.

Городской голова Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад также отметил, что реиндустриализация должна стать неотвратимой точкой. То есть Украине нужно построить современную экономику, где все сферы работают как единая система. Так, по мнению Терехова, удастся обеспечить независимость и самостоятельно обеспечивать будущее страны.

Что известно об учетной ставке и ее влиянии на экономику?

В 2026 году инфляция может достичь 9,4%. Такой прогноз НБУ сформировал на основе последствий войны в Иране и энергетической ситуации в Украине. Хотя более утешительными являются прогнозы на следующие 2 года. В 2027 году инфляция должна замедлиться до 6,5%. А вот целью НБУ на 2028 год является показатель в 5%.

В то же время в комментарии для 24 Канала директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев прокомментировал решение НБУ от 30 апреля об учетной ставке в 15%. Эксперт отмечает, что так Нацбанк стремится стабилизировать ситуацию.

Однако по предварительному прогнозу Замотаева, НБУ должны были бы увеличить учетную ставку до 15,5 – 16%. Это было важно для реакции на последствия в энергетике после сложной зимы 2025 – 2026 годов. Также это могло бы учесть последствия войны на Ближнем Востоке, которые задели и Украину, – из-за завышенных цен на топливо.