Прогнозы ухудшились: что будет с ВВП Украины в 2026 и 2027 годах

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины. Это касается как 2026, так и 2027 годов.

Что будет с ВВП Украины

Ожидается, что ВВП составит до 1,5% и 2,5% соответственно, о чем говорится в отчете ЕБРР.

Согласно отчету, макроэкономические перспективы Украины существенно ухудшились. На фоне усиления российских воздушных атак экономика Украины перешла от медленного восстановления к почти полной стагнации.

В первом квартале 2026 года реальный ВВП сократился на 0,6% в годовом исчислении, а по итогам года на данный момент вырос на 0,6%, при этом бюджет предусматривает дефицит сектора общегосударственного управления на уровне 5,7% ВВП в 2026 году,

– отмечается в отчете.

Отмечается, что прогнозы по Украине снижены на оба года из-за возобновления Россией атак на украинские порты и суда, использующие эти порты, в Черном море.

В своем отчете, опубликованном 3 июня, ЕБРР прогнозировал рост реального ВВП Украины на 2,2% в 2026 году.

Тогда банк сохранил прогноз на 2027 год – 4,0%. Но такая цифра была возможна в случае ослабления боевых действий и начала послевоенного восстановления.