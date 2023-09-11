Ожидания растут: Минэкономики улучшило прогноз ВВП

Минэкономики улучшило свой прогноз по ВВП в 2023 году. Оказалось, что украинская экономика восстанавливается более резвыми темпами.

Ожидания по ВВП выросли

Юлия Свириденко отметила, что, даже потеряв 29,6% ВВП в прошлом году, Украине удалось беречь финансовую стабильность.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Все учреждения пересматривают прогнозы роста ВВП в сторону увеличения. Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП.

По ее мнению, можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% – в 2024 году и еще 6,8% – в 2025 году.

В июне Минэкономики наоборот ухудшило свои ожидания с 3,2% до 2,8% из-за разрушений Каховской ГЭС и негативных ожиданий урожая.

В то же время НБУ спрогнозировал, что рост реального ВВП будет составлять 3,5% в 2024 году, а в 2025 году – на 6,8%.

Прогнозы по инфляции и безработице

В Министерстве высказали мнение, что потребительская инфляция замедлится до 10,6% в 2023 году.

Это происходит несмотря на разрушение Россией Каховской дамбы и возврат к довоенному уровню налогообложения горючего. Мы прогнозируем, что в ближайшие годы уровень инфляции продолжит замедляться,

– объяснила Свириденко.

Также может снизиться уровень безработицы до 19% в текущем году. в 2024-2025 годах – до 16,9% и 14,4% соответственно.

Прогнозы на зерно и металл

Прогнозы по урожаю и экспорту тоже улучшились. Таким образом, Минэкономики ожидает экспорт не менее 50 миллионов тонн зерновых и масличных культур, а также – не менее 10 миллионов тонн масла и шрота.

Я верю, что нам удастся улучшить экспортную логистику – преимущественно через дельту Дуная, Румынию и через безопасный коридор в порты Великой Одессы. Этим коридором уже воспользовались четыре судна, и мы ожидаем еще два прибывающих корабля. Перед сезоном крупного экспорта, который начнется в ноябре по экспорту кукурузы, мы планируем ввести две схемы страхования – одну при поддержке украинского правительства и одну при поддержке ЕБРР.

– добавила министерша.

Выросло и производство металлургической отрасли, хотя оно до сих пор почти в 4 раза меньше, чем к 2022 году. До конца текущего года ожидается производство 6 миллионов тонн стали.