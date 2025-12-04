Круг союзников растет: страны вне НАТО впервые дадут деньги на оружие США для Украины

Программа PURL по закупке американского вооружения для нужд украинской армии расширяется. К ней впервые присоединились две страны, которые не входят в состав НАТО.

Кто присоединился к программе PURL?

Австралия и Новая Зеландия выделят средства на приобретение вооружения. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Он добавил, что, хотя Австралия и Новая Зеландия не входят в состав Альянса, однако являются близкими партнерами НАТО через Индо-Тихоокеанский регион.

И тот факт, что они также сейчас взяли на себя обязательства – это действительно отличная новость. И это дает нам стабильный поток оружия в Украину из необходимых запасов США,

– отметил Рютте.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченкопозже уточнил, что австралийское правительство выделит Киеву военную помощь на сумму 95 миллионов австралийских долларов (63 миллиона долларов США).

Эти средства направят:

50 миллионов австралийских долларов – на инициативу PURL;

2 миллиона австралийских долларов – на Коалицию дронов;

43 миллиона австралийских долларов – на военное оборудование, в частности тактические радиолокационные системы ПВО, боеприпасы и инженерные средства.

Кроме того, Новая Зеландия предоставит 15 миллионов новозеландских долларов (около 8,7 миллиона долларов США) на финансирование закупок оружия в рамках PURL. Эту информацию подтвердили министр обороны страны Джудит Коллинз и глава МИД Уинстон Питерс.

Как растет инициатива PURL?

Генсек НАТО отметил, что перечень участников программы PURL продолжает расширяться.

Механизм, по которому НАТО координирует закупки необходимой Украине военной техники со складов США, запустили в июле. И сейчас, по словам Рютте, более 20 союзников уже присоединились к финансированию. Через 5 месяцев после запуска "только несколько стран" еще не сделали взносов в PURL.

Распределение финансового бремени сейчас гораздо лучше, чем было, скажем, четыре или шесть недель назад,

– отметил Рютте.

Только на этой неделе пять стран объявили, что сделают новые взносы в программу. Среди них:

Канада – 171 миллион евро);

Нидерланды – 214 миллионов евро;

а также Норвегия, Польша и Германия.

Рютте сообщил, что ожидает роста взносов в рамках программы PURL до 1 миллиарда долларов в месяц до конца 2026 года.

Стоит знать! По оценкам издания, Украине понадобится не менее 83 миллиардов евро, чтобы обеспечить свои военные потребности в ближайшие два года.

