Средства, спасающие жизни: Украина получит оружия на 5 миллиардов долларов

Украина получит оружие на сумму около 5 миллиардов долларов США в рамках закупок через программу PURL. Приоритет, в частности, предоставят средствам ПВО, боеприпасам и критическим запчастям.

Когда поступит вооружение?

Вооружение на такую сумму должно поступить уже до конца года. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также Психологическая устойчивость как оружие: НАТО расширяет поддержку украинских военных

По словам представительницы НАТО, сегодня именно механизмы PURL позволяют обеспечить острые потребности украинской армии.

Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью,

– отметила Шекеринская.

Она добавила, что сейчас поставки оружия в Украину происходит активно – логистические хабы в Польше и Румынии не прекращают работу круглосуточно.

При этом чиновник НАТО отметила, Украина всегда нуждается в большем количестве ПВО, несмотря на значительные объемы поставок. Поэтому, чтобы покрыть дефицит, оборонные предприятия НАТО увеличивают свое производство.

Стоит знать! В НАТО отмечают, что финансирование для закупок оружия обеспечивают не только страны Европы, но и Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.

Сколько стран присоединились к PURL?

Сейчас уже 21 страна присоединилась к инициативе по закупке критического американского вооружения для Украины, рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Эти страны, по словам министра, сделали обязательства в рамках программы на общую сумму 4,18 миллиарда долларов .

. В частности, только встреча министров НАТО в Брюсселе в начале декабря принесла около миллиарда дополнительных взносов в PURL.

А министр обороны Украины Денис Шмыгаль отметил, что программа имеет особое значение для усиления противовоздушной обороны Украины.

С начала действия инициативы PURL она обеспечила около 75% всех ракет для систем Patriot и около 90% ракет для других систем ПВО, которые поставляются Украине,

– пояснил Шмыгаль.

Заметьте! Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает увеличения взносов в рамках PURL до одного миллиарда долларов ежемесячно до конца 2026 года.

Кто сделал взносы в PURL в последнее время?