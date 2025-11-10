Программа "УЗ – 3 000": кто из украинцев вскоре уже сможет воспользоваться "километрами"
- Программа "УЗ – 3 000" начнет действовать в декабре 2025 года, сначала для прифронтовых общин.
- Программа охватывает только плацкартные вагоны и купе, с ограничением до четырех поездок.
Программа "УЗ –3 000" заработает уже совсем скоро –в декабре 2025 года. Об этом сообщил председатель правления компании "Укрзализныця" Александр Перцовский.
Кто сможет воспользоваться программой в декабре?
Ограниченный пилот состоится больше для прифронтовых общин, передает 24 Канал.
Дело в том, что декабрь является "высокого сезона период", как пояснил Александр Перцовский. Поэтому компания не может очень много мест "за километры предложить".
А вот как раз более активный период – это будет уже после праздников – январь и февраль месяцы. Это для Укрзализныци традиционно низкий период, о чем рассказал глава компании.
В частности Перцовский призвал местные общины, организаторов различных событий использовать это. То есть если предполагается низкий сезон, то следует предоставить возможность людям путешествовать.
И вам это хорошо, и нам это не создает дополнительных нагрузок,
– сказал Александр Перцовский.
Согласно его словам, "более активно" украинцы увидят эти места в наличии уже в 2026 году. В наличии они будут во второй половине января, а также в феврале.
Важно! Но для прифронтовых общин найдут определенные возможности в течение декабря. Как сказал Перцовский, там, где есть "социальная важная" потребность, в частности в период обстрелов, когда происходит много отключений света, следует дать людям возможность поехать.
Что еще следует украинцам знать о программе?
- Программа "УЗ – 3 000" будет действовать только для плацкартных вагонов и купе. Она не распространяется на СВ и "Интерсити".
- Кроме того, планируются и другие ограничения. Сейчас в компании не могут назвать точную цифру, но ожидается, что будет "до четырех поездок" или даже меньше.