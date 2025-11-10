Программа "УЗ – 3 000": кто из украинцев вскоре уже сможет воспользоваться "километрами"

Программа "УЗ –3 000" заработает уже совсем скоро –в декабре 2025 года. Об этом сообщил председатель правления компании "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Кто сможет воспользоваться программой в декабре?

Ограниченный пилот состоится больше для прифронтовых общин, передает 24 Канал.

Дело в том, что декабрь является "высокого сезона период", как пояснил Александр Перцовский. Поэтому компания не может очень много мест "за километры предложить".

А вот как раз более активный период – это будет уже после праздников – январь и февраль месяцы. Это для Укрзализныци традиционно низкий период, о чем рассказал глава компании.

В частности Перцовский призвал местные общины, организаторов различных событий использовать это. То есть если предполагается низкий сезон, то следует предоставить возможность людям путешествовать.

И вам это хорошо, и нам это не создает дополнительных нагрузок,

– сказал Александр Перцовский.

Согласно его словам, "более активно" украинцы увидят эти места в наличии уже в 2026 году. В наличии они будут во второй половине января, а также в феврале.

Важно! Но для прифронтовых общин найдут определенные возможности в течение декабря. Как сказал Перцовский, там, где есть "социальная важная" потребность, в частности в период обстрелов, когда происходит много отключений света, следует дать людям возможность поехать.

Что еще следует украинцам знать о программе?