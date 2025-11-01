Зеленский анонсировал новую траспортную программу "УЗ-3000": что она предусматривает
- В Украине разрабатывается программа "УЗ-3000" для бесплатных железнодорожных поездок внутри страны.
- Зеленский поручил подготовить эту программу, которая будет включать любые маршруты.
В Украине разрабатывают новую программу транспортной поддержки для украинцев. Речь идет о 3 тысячах километров бесплатных поездок по железной дороге внутри страны.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Что предусматривает программа "УЗ-300"?
Президент Зеленский 1 ноября поручил подготовить специальную программу транспортной поддержки украинцев. Согласно предложению Укрзализныци, инициатива предусматривает возможность бесплатно проехать 3 000 километров по железной дороге внутри Украины.
Среди вариантов украинский лидер назвал маршруты Львов – Киев, Киев – Днепр и любые другие направления.
Каждый сможет выбрать себе железнодорожные маршруты на 3 тысячи километров в пределах Украины бесплатно. Поддержим сферу пассажирских перевозок и пользующихся ею людей,
– сообщил лидер Украины.
По словам президента, государство инвестирует в пассажирские перевозки, поэтому Укрзализныця должна дать людям "ощутимый ответ". Сейчас инициатива находится на этапе проработки.
Последние новости об Укрзализныце
Кабинет Министров выделяет 8 миллиардов гривен Укрзализныце, чтобы обеспечить стабильную работу железной дороги во время военного положения.
В последнее время Россия активизировала удары по Украине, в частности по железной дороге. Как сообщил военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в комментарии 24 Каналу, Россия работала над модернизацией своих дронов, чтобы атаками усложнить украинскую логистику.