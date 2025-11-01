Укр Рус
1 листопада, 16:41
Зеленський анонсував нову траспортну програму "УЗ-3000": що вона передбачає

Дарія Черниш
Основні тези
  • В Україні розробляється програма "УЗ-3000" для безкоштовних залізничних поїздок всередині країни.
  • Зеленський доручив підготувати цю програму, яка включатиме будь-які маршрути.

В Україні розробляють нову програму транспортної підтримки для українців. Ідеться про 3 тисячі кілометрів безоплатних поїздок залізницею всередині країни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Росія знову била по залізниці: є пошкодження та зміни у маршрутах 

Що передбачає програма "УЗ-300"?

Президент Зеленський 1 листопада доручив підготувати спеціальну програму транспортньої підтримки українців. Згідно з пропозицією Укрзалізниці, ініціатива передбачає можливість безкоштовно проїхати 3 000 кілометрів залізницею всередині України. 

Серед варіантів український лідер назвав маршрути Львів – Київ, Київ – Дніпро та будь-які інші напрямки.

Кожен зможе обрати собі залізничні маршрути на 3 тисячі кілометрів у межах України безкоштовно. Підтримаємо сферу пасажирських перевезень і людей, які нею користуються.
– повідомив лідер України.

За словами президента, держава інвестує у пасажирські перевезення, тому Укрзалізниця має дати людям "відчутну відповідь". Наразі ініціатива перебуває на етапі пропрацювання.

Останні новини про Укрзалізницю

  • Кабінет Міністрів виділяє 8 мільярдів гривень Укрзалізниці, щоб забезпечити стабільну роботу залізниці під час воєнного стану.

  • Останнім часом Росія активізувала удари по Україні, зокрема по залізниці. Як повідомив військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у коментарі 24 Каналу, Росія працювала над модернізацією своїх дронів, щоб атаками ускладнити українську логістику.