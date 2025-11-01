Зеленський анонсував нову траспортну програму "УЗ-3000": що вона передбачає
- В Україні розробляється програма "УЗ-3000" для безкоштовних залізничних поїздок всередині країни.
- Зеленський доручив підготувати цю програму, яка включатиме будь-які маршрути.
В Україні розробляють нову програму транспортної підтримки для українців. Ідеться про 3 тисячі кілометрів безоплатних поїздок залізницею всередині країни.
Про це пише 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.
Дивіться також Росія знову била по залізниці: є пошкодження та зміни у маршрутах
Що передбачає програма "УЗ-300"?
Президент Зеленський 1 листопада доручив підготувати спеціальну програму транспортньої підтримки українців. Згідно з пропозицією Укрзалізниці, ініціатива передбачає можливість безкоштовно проїхати 3 000 кілометрів залізницею всередині України.
Серед варіантів український лідер назвав маршрути Львів – Київ, Київ – Дніпро та будь-які інші напрямки.
Кожен зможе обрати собі залізничні маршрути на 3 тисячі кілометрів у межах України безкоштовно. Підтримаємо сферу пасажирських перевезень і людей, які нею користуються.
– повідомив лідер України.
За словами президента, держава інвестує у пасажирські перевезення, тому Укрзалізниця має дати людям "відчутну відповідь". Наразі ініціатива перебуває на етапі пропрацювання.
Останні новини про Укрзалізницю
Кабінет Міністрів виділяє 8 мільярдів гривень Укрзалізниці, щоб забезпечити стабільну роботу залізниці під час воєнного стану.
Останнім часом Росія активізувала удари по Україні, зокрема по залізниці. Як повідомив військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у коментарі 24 Каналу, Росія працювала над модернізацією своїх дронів, щоб атаками ускладнити українську логістику.