Повысили ли пенсии для украинцев с ІІІ группой инвалидности в 2025 году

В марте 2025 года в Украине состоялась плановая индексация пенсий, в рамках которой размер выплат повысили на 11,5%. Перерасчет коснулся большинства категорий пенсионеров.

Проиндексировали ли пенсии по инвалидности

Пенсии для лиц с инвалидностью III группы также проиндексировали, но их размер рассчитывается индивидуально. Выплаты зависят от средней зарплаты в Украине за три года перед выходом на пенсию, коэффициента стажа и коэффициента зарплаты, передает 24 Канал со ссылкой на эксперта Сергея Коробкина.

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Соответственно, из-за индивидуального подхода точный размер выплат для каждого определить сложно. Впрочем пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от суммы, которую они получали бы по возрасту.

Важно! Пенсия не может быть меньше прожиточного минимума, который сейчас составляет 2 361 гривну.

Что получают люди с инвалидностью без стажа

Сергей Коробкин объяснил, что если человек имеет инвалидность с детства, не может работать из-за физических ограничений и не имеет страхового стажа, ему пенсия не назначается. Вместо этого он может оформить государственную социальную помощь по инвалидности через органы соцзащиты.

Обратите внимание! Сейчас размер такой помощи составляет 2 361 гривну, и даже после индексации пенсий в 2025 году остался без изменений.