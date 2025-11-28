Электроэнергии станет больше: три украинские АЭС восстановили свою мощность

Три атомные электростанции Украины недавно снизили производство электроэнергии из-за повреждений, вызванных российскими атаками. Теперь АЭС почти полностью восстановили свою мощность.

Какие АЭС восстановили свою мощность?

Речь идет о Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанциях, передает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по контролю атомной энергии (МАГАТЭ).

Смотрите также Почему украинские АЭС снижают мощность из-за российских атак и как это влияет на отключение света

По информации агентства, производство электроэнергии на всех трех подконтрольных Украине АЭС почти полностью вернулось к норме после атак, осуществленных врагом на энергосистему на прошлой неделе.

Почти все энергоблоки работают на полную мощность, только один остается в режиме пониженной нагрузки,

– говорится в заявлении МАГАТЭ.

Кроме того, удалось восстановить все высоковольтные линии, которые были повреждены во время обстрелов.

В агентстве добавили, что планируют миссию в Украину после длительных российских обстрелов, чтобы проверить несколько подстанций, критических для ядерной безопасности. Эксперты должны оценить масштабы разрушений и выяснить, как это может повлиять на работу АЭС.

Стоит знать! Запланированный визит МАГАТЭ для проверки работы АЭС станет шестой подобной миссией агентства.

Как АЭС пострадали от обстрелов?

На прошлой неделе стало известно, что из-за атаки России на энергосистему Хмельницкая и Ровенская АЭС потеряли подключение к одной из двух высоковольтных линий электропередач напряжением 750 киловольт, сообщили в МАГАТЭ. Вследствие этого обе АЭС снизили производство электроэнергии – четыре из девяти реакторов уменьшили свою мощность.

Кроме того, Южноукраинская АЭС потеряла связь со своей высоковольтной линией электропередачи. На станции сообщили, что обнаружили 11 дронов в километре от объекта только в течение одной ночи.

Запорожская атомная электростанция – не единственная станция, которая пострадала от нестабильности электросети. Военная активность и дальше влияет на энергосистему по всей Украине,

– заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Важно! Гросси также добавил, что 2 украинские АЭС на тот момент работали уже 10 дней на пониженной мощности после атаки россиян, которая повредила критически важную электроподстанцию.

Почему станции снижают мощность?