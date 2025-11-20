Что происходит с украинскими атомными электростанциями?
Дело в том, что во время массированных ракетно-дронных атак украинские энергетики периодически вынуждены прибегать к снижению мощности АЭС, сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство.
Читайте также Графики не действуют: где в Украине уже ввели экстренные и аварийные отключения света
В частности существует несколько причин применения соответствующих мер. Первое – это превентивное снижение мощности генерации для соблюдения требований безопасности.
Внезапное отключение высоковольтных линий, обеспечивающих выдачу мощности атомных энергоблоков (при их работе с номинальной нагрузкой) может привести к сложным последствиям, поэтому применяются вынужденные превентивные меры,
– объяснили в Минэнерго.
Второе – непосредственные последствия российских ударов по подстанциям НЭК "Укрэнерго", которые обеспечивают выдачу мощности АЭС. В частности во время массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты в среду, 19 ноября – общая мощность атомной генерации в ОЭС Украины на определенный период снижалась.
Обратите внимание! По состоянию на четверг, 20 ноября, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на своей номинальной мощности. Ровенская атомная электростанция имеет несколько сниженную мощность генерации. Это обусловлено последствиями предыдущих массированных атак на энергосистему.
Напомним, что сегодня в МАГАТЭ сообщили: три атомные электростанции Украины уменьшили мощность на фоне в результате последних российских атак.
Так Хмельницкая и Ровенская еще 19 ноября уменьшили производство электроэнергии, хотя уже делали это раньше. Станции потеряли подключение к одной из своих высоковольтных линий электропередач.
Относительно Южно-Украинская АЭС – она потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи. АЭС сообщила об обнаружении 11 дронов в течение ночи в километре от объекта.
Что еще следует знать о ситуации с АЭС?
- 17 ноября стало известно, что Хмельницкая и Ровенская атомные станции в течение последних десяти дней работают на пониженной мощности. Изменения произошли в результате атаки в ночь на 7 ноября.
- После обстрела ночью две АЭС были отключены от одной из двух своих линий электропередач 750 киловольт. Кроме того, оператор энергосистемы приказал снизить мощность работы некоторых их реакторов.