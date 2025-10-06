Президент Украины рассказал, что производство отечественного оружия, в частности баллистики и дронов, – одна из ключевых задач для власти и производителей. Сейчас более 40% оружия, которое применяется на фронте, – это оружие, произведенное в Украине.

Как планируют увеличить производство оружия в Украине?

Задача для производителей и правительства до конца года – не менее 50% украинского оружия на фронте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Также в приоритете – задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбивания вражеских "Шахедов". В частности уже сейчас работают такие украинские ударные, как "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер" и другие.

Так же, как и задачи по украинской баллистике. Мы не раз успешно применяли "Нептуны" – наши крылатые ракеты, и будет время, когда сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты. Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий,

– сообщил Зеленский.

Как украинское оружие наносит удары России?

Около 60% "глубоких ударов" по территории России осуществляют беспилотники Fire Point FP-1, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

FP-1 стоят около 55 000 долларов за единицу, а производство сейчас налажено так, что получается более 100 единиц в сутки. Украина также применяет более тяжелые беспилотники "Лютый" с дальностью до 2 000 километров.

Кроме дронов, начали появляться и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" – более быстрые платформы, летящие низко (примерно 50 метров) и имеющие дальность более 3 000 километров, неся боеголовку около 1 150 килограммов.

