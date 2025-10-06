Более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине: Зеленский рассказал, как увеличат производство
- Более 40% оружия на фронте изготовлено в Украине, и планируется увеличить этот показатель до 50% до конца года.
- Украина активно начинает производить дроны и ракеты, в частности Fire Point FP-1 и FP-5 "Фламинго", для ударов по территории России.
Президент Украины рассказал, что производство отечественного оружия, в частности баллистики и дронов, – одна из ключевых задач для власти и производителей. Сейчас более 40% оружия, которое применяется на фронте, – это оружие, произведенное в Украине.
Как планируют увеличить производство оружия в Украине?
Задача для производителей и правительства до конца года – не менее 50% украинского оружия на фронте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Путин просто смеется, – Зеленский сделал упрек в сторону Запада из-за бездействия в отношении России
Также в приоритете – задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбивания вражеских "Шахедов". В частности уже сейчас работают такие украинские ударные, как "Лютый", Fire Point, SHARK, "Бобер" и другие.
Так же, как и задачи по украинской баллистике. Мы не раз успешно применяли "Нептуны" – наши крылатые ракеты, и будет время, когда сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты. Это одна из ключевых задач безопасности для государства и всех предприятий,
– сообщил Зеленский.
Как украинское оружие наносит удары России?
Около 60% "глубоких ударов" по территории России осуществляют беспилотники Fire Point FP-1, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.
FP-1 стоят около 55 000 долларов за единицу, а производство сейчас налажено так, что получается более 100 единиц в сутки. Украина также применяет более тяжелые беспилотники "Лютый" с дальностью до 2 000 километров.
Кроме дронов, начали появляться и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" – более быстрые платформы, летящие низко (примерно 50 метров) и имеющие дальность более 3 000 километров, неся боеголовку около 1 150 килограммов.
Какую военную помощь оказывают Украине западные партнеры?
Украина должна получить шведские самолеты Gripen, переговоры уже продолжаются, но сроки поставки не определены. Gripen может выполнять сложные задачи, одновременно является легким и быстрым в обслуживании, что важно во времени войны.
Украина может получить ракеты Tomahawk от США, но это зависит от решения Дональда Трампа. Получение Tomahawk позволит Украине сравняться с Россией в возможностях наносить ракетные удары по стратегическим объектам.
Шесть стран НАТО присоединились к инициативе PURL, предоставив Украине оборонную помощь на сумму более 2 миллиардов долларов, в частности Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия и Канада. PURL позволяет Украине закупать необходимое оборонное вооружение и американскую технику на потребности ВСУ, в частности системы Patriot, с целью сохранения жизней и обеспечения ощутимых результатов.