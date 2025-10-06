Президент України розповів, що вироблення вітчизняної зброї, зокрема балістики та дронів, – одне з ключових завдань для влади та виробників. Зараз більше ніж 40% зброї, яка застосовується на фронті, – це зброя, вироблена в Україні.

Як планують збільшити виробництво зброї в Україні?

Завдання для виробників та уряду до кінця року – не менш ніж 50% української зброї на фронті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Також у пріоритеті – завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття ворожих "Шахедів". Зокрема уже зараз працюють такі українські ударні, як "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер" та інші.

Так само, як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" – наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств,

– повідомив Зеленський.

Як українська зброя завдає ударів Росії?

Близько 60% "глибоких ударів" по території Росії здійснюють безпілотники Fire Point FP-1, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

FP-1 коштують близько 55 000 доларів за одиницю, а виробництво нині налагоджено так, що виходить понад 100 одиниць на добу. Україна також застосовує важчі безпілотники "Лютий" з дальністю до 2 000 кілометрів.

Крім дронів, почали з'являтися й крилаті ракети FP-5 "Фламінго" – швидші платформи, що летять низько (приблизно 50 метрів) та мають дальність понад 3 000 кілометрів, несучи боєголовку близько 1 150 кілограмів.

