Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні: Зеленський розповів, як збільшать виробництво
- Понад 40% зброї на фронті виготовлено в Україні, і планується збільшити цей показник до 50% до кінця року.
- Україна активно починає виробляти дрони та ракети, зокрема Fire Point FP-1 та FP-5 "Фламінго", для ударів по території Росії.
Президент України розповів, що вироблення вітчизняної зброї, зокрема балістики та дронів, – одне з ключових завдань для влади та виробників. Зараз більше ніж 40% зброї, яка застосовується на фронті, – це зброя, вироблена в Україні.
Як планують збільшити виробництво зброї в Україні?
Завдання для виробників та уряду до кінця року – не менш ніж 50% української зброї на фронті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Також у пріоритеті – завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття ворожих "Шахедів". Зокрема уже зараз працюють такі українські ударні, як "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер" та інші.
Так само, як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували "Нептуни" – наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств,
– повідомив Зеленський.
Як українська зброя завдає ударів Росії?
Близько 60% "глибоких ударів" по території Росії здійснюють безпілотники Fire Point FP-1, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.
FP-1 коштують близько 55 000 доларів за одиницю, а виробництво нині налагоджено так, що виходить понад 100 одиниць на добу. Україна також застосовує важчі безпілотники "Лютий" з дальністю до 2 000 кілометрів.
Крім дронів, почали з'являтися й крилаті ракети FP-5 "Фламінго" – швидші платформи, що летять низько (приблизно 50 метрів) та мають дальність понад 3 000 кілометрів, несучи боєголовку близько 1 150 кілограмів.
Яку військову допомогу надають Україні західні партнери?
Україна має отримати шведські літаки Gripen, переговори вже тривають, але терміни постачання не визначені. Gripen може виконувати складні завдання, водночас є легким і швидким в обслуговуванні, що важливо в часі війни.
Україна може отримати ракети Tomahawk від США, але це залежить від рішення Дональда Трампа. Отримання Tomahawk дозволить Україні зрівнятися з Росією у можливостях завдавати ракетних ударів по стратегічних об'єктах.
Шість країн НАТО приєдналися до ініціативи PURL, надавши Україні оборонну допомогу на суму понад 2 мільярди доларів, зокрема Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. PURL дозволяє Україні закуповувати необхідне оборонне озброєння та американську техніку на потреби ЗСУ, зокрема системи Patriot, з метою збереження життів та забезпечення відчутних результатів.