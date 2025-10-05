Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 5 жовтня 2025 року.

До теми "Навіть не приховують": Зеленський сказав, куди цілилися росіяни під час масованого удару

Що сказав Зеленський стосовно відсутності реакції Заходу на російську атаку?

Володимир Зеленський наголосив, що, на жаль, немає гідної та сильної реакції світу на постійне збільшення масштабу й нахабності російських ударів.

Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь,

– пояснив український президент.

Він також зауважив, що Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари.

"Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", – зазначив Зеленський.

Глава держави зауважив, що кожна російська ракета та ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачають в Росію досі з країн Заходу та держав поруч із країною-агресоркою.

Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він також заявив, що майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на 5 жовтня, – це більше ніж 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників є компанії зі Сполучених Штатів, Китаю, Тайваню, Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є також схеми на кілька країн, тож усе це треба припиняти.

До речі, політолог Олег Лісний в етері 24 Каналу припустив, що Європа рано чи пізно замислиться про свою безпеку, і саме Путін змусить її це зробити. За словами експерта, настане час, коли європейські країни будуть платити свою ціну за неготовність до агресії Росії й періодично задаватимуть собі питання: "А чому ми не зробили вчасно той чи інший крок?"

Чим Росія атакувала Україну 5 жовтня?