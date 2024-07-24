Промышленная инфляция в Украине достигла 30-летнего рекорда

В июне наблюдалось повышение не только потребительской, но и промышленной инфляции в Украине. Индекс цен производителей (ИЦП) промышленной продукции в Украине в июне вырос на 14% по сравнению с маем.

Почему промышленная инфляция растет

Основная причина резкого роста индекса – подорожание электроэнергии для бизнеса в июне. По подсчетам аналитика Алексея Блинова, такая промышленная инфляция в Украине не наблюдалась уже 30 лет. Последний раз более высокие темпы наблюдались во время гиперинфляции 1992 – 1995 годов.

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За год с июня 2023 года до июня 2024 года, индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 26,7%. Особенно значительным был рост в энергетике, где годовая промышленная инфляция достигла 48,1%. В добывающей промышленности этот показатель составил 10,8%, а в перерабатывающей – 7,2%.

! В начале 2022 года, когда годовой рост ИЦП превысил 62%, Национальный банк заявил, что влияние промышленной инфляции на потребительскую инфляцию в Украине является незначительным. В частности, повышение ИПЦ на 10% вызывает лишь около 1% роста индекса потребительских цен.