Чому промислова інфляція зростає

Основна причина різкого зростання індексу – подорожчання електроенергії для бізнесу в червні. За підрахунками аналітика Олексія Блінова, така промислова інфляція в Україні не спостерігалася вже 30 років. Останній раз вищі темпи спостерігалися під час гіперінфляції 1992 – 1995 років.

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За рік з червня 2023 року до червня 2024 року, індекс цін виробників промислової продукції зріс на 26,7%. Особливо значним було зростання в енергетиці, де річна промислова інфляція досягла 48,1%. У добувній промисловості цей показник становив 10,8%, а у переробній – 7,2%.

Цікаво! На початку 2022 року, коли річне зростання ІЦВ перевищило 62%, Національний банк заявив, що вплив промислової інфляції на споживчу інфляцію в Україні є незначним. Зокрема, підвищення ІЦВ на 10% викликує лише близько 1% зростання індексу споживчих цін.