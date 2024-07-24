Почему промышленная инфляция растет
Основная причина резкого роста индекса – подорожание электроэнергии для бизнеса в июне. По подсчетам аналитика Алексея Блинова, такая промышленная инфляция в Украине не наблюдалась уже 30 лет. Последний раз более высокие темпы наблюдались во время гиперинфляции 1992 – 1995 годов.
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За год с июня 2023 года до июня 2024 года, индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 26,7%. Особенно значительным был рост в энергетике, где годовая промышленная инфляция достигла 48,1%. В добывающей промышленности этот показатель составил 10,8%, а в перерабатывающей – 7,2%.