Промышленность переживает спад, но машиностроение Украины бьет рекорды: что происходит

Украинская экономика продолжает удивлять нетипичными тенденциями на фоне общего кризиса. В то время как большинство предприятий вынуждены сокращать мощности, один из ключевых секторов неожиданно вырвался в лидеры.

Что произошло и какие отрасли спасают ситуацию

За первые девять месяцев 2026 года производство машин и оборудования в Украине подскочило аж на 36,5% по сравнению с прошлым годом. Это один из самых высоких темпов роста среди всех промышленных отраслей, о чем свидетельствуют свежие данные Государственной службы статистики. Как сообщает портал "Open4business", положительную динамику демонстрирует также сфера высоких технологий.

В частности, выпуск компьютеров, электронной и оптической продукции вырос на 17,1%. Для рядового украинца и бизнеса это означает сохранение рабочих мест в этих секторах и потенциал для инвестиций, ведь именно сюда сейчас направляются основные финансовые потоки.

Почему общая картина остается тревожной

Несмотря на успехи машиностроителей, ситуация в других сегментах не столь радужная. Например, производство электрооборудования обвалилось на 17,8%, что неизбежно сказывается на доходах работников смежных предприятий.

Более того, общий индекс промышленного производства в Украине продолжает падать. Только за сентябрь 2026 года промышленность просела на 9,2%, а по итогам девяти месяцев сокращение составило 1,9%. Небольшую поддержку экономике и продовольственной безопасности оказывают лишь пищевая промышленность с ростом на 2,8% и химическая отрасль, которая прибавила 2,7%.

Обратите внимание! Стоит напомнить, что украинская промышленность переживает колебания уже не первый год. По итогам 2025 года общее производство сократилось на 1,7%, хотя в 2024 году фиксировался восстановительный рост на 4,7%.

Все эти данные Госстат приводит без учета временно оккупированных территорий и зон боевых действий. Эксперты отмечают, что нынешние индексы отражают лишь физические объемы выпуска продукции, поэтому для понимания реальных доходов предприятий необходимо дополнительно учитывать инфляцию и изменение стоимости сырья на мировых рынках.

Ранее мы писали, что в октябре 2026 года налоговая служба перечислила в общий фонд госбюджета 74,2 миллиарда гривен, что на 11,9 миллиарда меньше плана Минфина. Наибольший недобор зафиксирован по налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам.