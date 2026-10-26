Украинцы выловили на 10% больше рыбы: как это повлияет на цены и ассортимент

Отечественная рыбная отрасль демонстрирует неожиданную устойчивость в условиях затянувшейся войны и потери доступа к ключевым акваториям. Несмотря на серьезные вызовы, предпринимателям удалось существенно увеличить объемы добычи на внутренних водоемах.

Каковы реальные показатели вылова и какая рыба доминирует на рынке

За первые девять месяцев 2026 года промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Украине увеличился на 10% и достиг 6,5 тысячи тонн. Для сравнения: в прошлом году этот показатель составлял 5,9 тысячи тонн, о чем сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ. Это означает, что на прилавках украинских рынков и супермаркетов станет больше отечественной пресноводной рыбы, что может положительно повлиять на ее стоимость для конечного потребителя.

Абсолютным лидером промысла остается серебристый карась, которого выловили почти 2 тысячи тонн, что составляет около 30% всего рыбного ассортимента страны. Также украинские рыбаки активно поставляют на рынок леща, тараня, плоскирку и судака. Основной житницей для рыбной отрасли сейчас являются водохранилища Днепровского каскада, где бесспорным лидером стало Кременчугское водохранилище с показателем более 3 тысяч тонн, что составляет почти половину общенационального улова.

Обратите внимание! Значительные объемы также фиксируются в низовьях Днестра, включая озера и лиманы, где добыли более 500 тонн биоресурсов. В то же время в реках Днепр и Десна в Черниговской области промышленный вылов остается на минимальном уровне.

Почему отрасль вынуждена переориентироваться на реки

Из-за блокирования Черного и Азовского морей российским флотом промышленный вылов морской рыбы в Украине фактически остановился. До полномасштабного вторжения именно калкан, глоса, хамса, рапана и черноморская креветка составляли львиную долю доходов отрасли и ассортимента на прилавках.

Важно! Теперь военная агрессия врага вынудила украинский рыбный бизнес полностью перенести промышленную нагрузку на внутренние пресноводные водоемы, чтобы удержать отрасль на плаву и обеспечить продовольственную безопасность страны.

К слову, по состоянию на начало сентября 2026 года общая число крупного рогатого скота в Украине сократилось до 1,74 миллиона голов, что почти на 18% меньше прошлогодних показателей. Наибольший удар пришелся именно на частные хозяйства населения, где количество коров обвалилось почти на треть.