Пенсионеров ждут масштабные проверки: почему выплаты могут быть приостановлены

Украинских пенсионеров ждут проверки, в ходе которых могут повторно сверять данные и документы получателей выплат. Некоторым гражданам придется дополнительно подтвердить свой статус, чтобы и в дальнейшем беспрепятственно получать пенсию.

Как ПФУ будет проверять пенсионеров

В Украине ужесточают проверку данных получателей пенсий. Пенсионный фонд будет сверять информацию о гражданах с государственными реестрами, а в отдельных случаях может запросить дополнительные документы для подтверждения права на выплаты в соответствии с новым приказом Министерства финансов Украины.

Если в ходе проверки будут выявлены несоответствия или отсутствие необходимых данных, начисление пенсии может быть пересмотрено или временно приостановлено до выяснения обстоятельств.

Справочно: Проверка предусматривает несколько этапов. Сначала специалисты анализируют персональные данные пенсионера или его законного представителя. После этого информацию сверяют с государственными реестрами и другими информационными системами. На заключительном этапе определяют, имеются ли законные основания для назначения и дальнейшей выплаты пенсии.

Для обмена информацией будет использоваться система электронного взаимодействия государственных информационных ресурсов "Трембита". При необходимости также могут задействоваться информационные системы Министерства внутренних дел.

Почему могут приостановить выплаты

Дополнительная проверка может потребоваться, если в пенсионном деле отсутствует необходимая информация или данные не соответствуют сведениям в государственных реестрах. Например, это может касаться ситуаций, когда:

документы о страховом стаже были утрачены в результате войны;

в пенсионных реестрах отсутствуют или неполны сведения;

изменилась группа инвалидности;

человек оформил выезд за границу на постоянное место жительства;

возникли вопросы относительно пребывания человека за границей;

изменились другие обстоятельства, влияющие на право на получение пенсии.

Несмотря на это, следует также отметить, что сама по себе проверка не означает, что пенсию сразу заморозят. Сначала ПФУ должен установить, имеются ли основания для дальнейшей выплаты.

Какие данные пенсионеров будут проверять

В ходе проверки ПФУ может получать информацию из налогового и демографического реестров, реестра актов гражданского состояния, собственных информационных систем и других государственных баз. Поэтому будут проверяться сведения о:

смерть получателя пенсии;

изменение группы инвалидности;

оформление постоянного проживания за рубежом;

пребывании в местах лишения свободы;

пересечение государственной границы;

право на доплаты для жителей горных населенных пунктов.

Такая проверка необходима для того, чтобы установить, соответствуют ли актуальные данные пенсионера информации, на основании которой ему были назначены выплаты.

Когда выплаты могут быть приостановлены

Как мы ранее писали, если в ходе проверки ПФУ выявит несоответствие данных, отсутствие необходимых документов или другие обстоятельства, ставящие под сомнение право на выплату, пенсию могут временно приостановить до выяснения ситуации.