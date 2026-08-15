Як ПФУ перевірятиме пенсіонерів

В Україні посилюють перевірку даних отримувачів пенсій. Пенсійний фонд звірятиме інформацію про громадян із державними реєстрами, а в окремих випадках може попросити додаткові документи для підтвердження права на виплати згідно нового Наказу Міністерства фінансів України.

Якщо під час перевірки виявлять невідповідності або відсутність необхідних даних, нарахування пенсії можуть переглянути чи тимчасово призупинити до з'ясування обставин.

Довідково: Перевірка передбачає кілька етапів. Спочатку фахівці аналізують персональні дані пенсіонера або його законного представника. Після цього інформацію звіряють із державними реєстрами та іншими інформаційними системами. На завершальному етапі визначають, чи є законні підстави для призначення та подальшої виплати пенсії.

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Для обміну інформацією використовуватимуть систему електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів "Трембіта". За необхідності також можуть залучати інформаційні системи Міністерства внутрішніх справ.

Через що можуть призупинити виплати

Додаткова перевірка може знадобитися, якщо у пенсійній справі немає необхідної інформації або дані не відповідають відомостям у державних реєстрах. Наприклад, це може стосуватися ситуацій, коли:

документи про страховий стаж були втрачені через війну;

у пенсійних реєстрах відсутні або неповні відомості;

змінилася група інвалідності;

людина оформила виїзд за кордон на постійне проживання;

виникли питання щодо перебування людини за кордоном;

змінилися інші обставини, які впливають на право отримувати пенсію.

Попри це, слід також зауважити, що сама перевірка не означає, що пенсію одразу заморозять. Спочатку ПФУ має встановити, чи є підстави для подальшої виплати.

Які дані пенсіонерів перевірятимуть

Під час верифікації ПФУ може отримувати інформацію з податкового та демографічного реєстрів, реєстру актів цивільного стану, власних інформаційних систем та інших державних баз. Тому перевірятимуть відомості про:

смерть отримувача пенсії;

зміну групи інвалідності;

оформлення постійного проживання за кордоном;

перебування у місцях позбавлення волі;

перетин державного кордону;

право на доплати для мешканців гірських населених пунктів.

Така перевірка потрібна для того, щоб встановити, чи відповідають актуальні дані пенсіонера інформації, на підставі якої йому призначили виплати.

Коли виплати можуть заморозити

Як ми раніше писали, якщо під час перевірки ПФУ виявить невідповідність даних, відсутність необхідних документів або інші обставини, які ставлять під сумнів право на виплату, пенсію можуть тимчасово призупинити до з'ясування ситуації.