Коли пенсію можуть поставити "на паузу"

Державні виплати не завжди призначаються безстроково. Якщо змінюються обставини, від яких залежить право на пенсію чи субсидію, Пенсійний фонд може призупинити, перерахувати або навіть припинити їх виплату.

Однак далеко не всі поширені серед українців побоювання справді мають під собою підстави. Адже сам по собі виїзд за кордон не означає втрату пенсії. Втім, виплати можуть призупинити, якщо пенсіонер тривалий час не користується пенсійним рахунком, не проходить обов'язкову ідентифікацію або не підтверджує, що живий.

Зверніть увагу! Після виконання необхідних процедур нарахування пенсії поновлюють.

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Через що можна втратити субсидію

Із субсидіями ситуація інша. Підставою для перегляду або припинення допомоги можуть стати зміни, про які отримувач не повідомив Пенсійний фонд.

Наприклад, якщо член домогосподарства понад 60 днів перебуває за кордоном, але ця інформація не була подана до ПФУ, субсидію можуть перерахувати або скасувати. Якщо ж повідомити про це вчасно, таких наслідків зазвичай вдається уникнути.

Які покупки можуть позбавити права на допомогу

Пенсійний фонд також перевіряє значні фінансові витрати. Якщо протягом року людина здійснила покупку на суму понад 100 тисяч гривень, це може вплинути на право отримувати субсидію.

Йдеться, зокрема, про придбання автомобіля, дорогої техніки, коштовностей чи інших цінних товарів. Водночас закон передбачає винятки, наприклад для витрат на лікування, освіту або придбання житла за кошти від продажу єдиного помешкання.

Чи перевіряють депозити та перекази з-за кордону

Під час призначення субсидії враховують не лише витрати, а й фінансовий стан сім'ї.

Регулярні грошові перекази від родичів із-за кордону можуть бути враховані як дохід домогосподарства. Крім того, на рішення щодо субсидії можуть вплинути банківські депозити понад 100 тисяч гривень або одноразова купівля іноземної валюти чи банківських металів на таку ж суму.

Що варто зробити, щоб не втратити виплати

Як ми писали раніше, найкращий спосіб уникнути проблем із державними виплатами це своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які можуть вплинути на право отримувати пенсію чи субсидію.