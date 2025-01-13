Мошенники активизировались: как украинцев обманывают на проверке счетчиков

В Киеве в последнее время наблюдается повышение активности мошенников. Они звонят потребителям от имени Киевводоканала по поводу проверки счетчиков воды.

Как украинцев обманывают на поверке счетчиков

Они предлагают проведение метрологической поверки, сообщает 24 канал со ссылкой на "Киевводоканал".

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Подчеркиваем, что Киевводоканал заранее проводит только SMS информирование об окончании срока поверки счетчиков и не осуществляет никаких телефонных предупреждений!,

– говорится на сайте.

Украинцам порекомендовали заказывать поверку только у исполнителей услуг – в Киевводоканале и Киевтеплоэнерго.

Жители столицы могут обратиться в Киевводоканал такими методами:

по телефонам: 202-02-02 и 0-800-301-581

онлайн: https://service.vodokanal.kiev.ua/

с помощью мобильных приложений "Viber" и "Telegram".

В КП "Киевтеплоэнерго" можно обратиться по телефону 044-207-88-88.

Обратите внимание! Украинцев призвали не обращаться к сомнительным посредникам, чтобы не стать жертвой мошенников.