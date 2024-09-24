Новые проверки газовых коммуникаций: кому-то придется заплатить
24 сентября 2024, 17:00Читати новину українською
С этого года в Украине возобновят проверки газовых сетей и оборудования в домах. Поэтому для украинцев поступит еще одна платежка, сумма в которой зависит от количества квартир, оборудования и возраста дома.
Проверка газовых коммуникаций
Сейчас специалисты успели проверить 10 тысяч домов и выявить около 20 тысяч случаев утечек газа. Эти проверки как раз призваны предотвратить опасные ситуации.
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Напомним! Проверки проводятся раз в 5 лет, если дому меньше 25 лет, и раз в три года, если возраст дома больше.
В проверку входят:
- осмотр трубопровода в местах общего пользования;
- осмотр в квартирах: стояк, ответвления к отключающему устройству, газовый прибор;
- проверка герметичности фланцевого и муфтового соединений;
- испытание газопроводов на плотность;
- плановое испытание под давлением;
- обслуживание запорных устройств;
- проверка тяги в каналах.
Сейчас дома могут или заключить договор с любой компанией, которая имеет лицензию, и доверить ей ТО или автоматически стать клиентом "Газмереж".