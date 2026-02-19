Реальный прожиточный минимум – 11 тысяч гривен: может ли Украина позволить себе такое повышение

Размер определенного государством прожиточного минимума на 2026 год в несколько раз отстает от фактического потребления. Чтобы приблизить его уровень к реальному, в правительстве готовят новую методику расчета по международным стандартам.

Какой фактический прожиточный минимум в Украине?

Реальный прожиточный минимум в Украине превышает определенный государством показатель примерно в три раза. О необходимости пересмотреть его размер дискутируют не первый год, однако для повышения бюджета не хватает доходов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Олег Пендзин.

Смотрите также Кредит до пенсии или долг "на тетрадь": почему Укрпочта пока не стала банком и возможно ли это

По словам эксперта Олега Пендзина, методику расчета прожиточного минимума утвердили в 2000 году. С тех пор ежемесячно Министерство социальной политики пересчитывает его фактический размер, подставляя актуальные цены на продукты, непродовольственные товары и услуги из потребительской корзины по установленным нормам.

Справка: прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизни и сохранения здоровья человека.

К прожиточному минимуму в Украине привязаны более 180 различных выплат, в частности размер минимальной пенсии, субсидий, алиментов, должностных окладов и тому подобное.

На 2026 год общий показатель прожиточного минимума на одного человека определили на уровне 3 209 гривен, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Однако он все еще далек от реального минимального уровня потребления.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Почему на сегодня фактический прожиточный минимум намного выше, чем заложенный в государственный бюджет? Мы общались с министерством финансов, там сказали: мы закладываем прожиточный минимум в государственный бюджет, на который у нас сегодня хватает денег. То есть реально это не прожиточный минимум. Это какая-то базовая социальная цифра, условная, которая не отражает реалии, но на которую фактически при действующем законодательстве в министерстве финансов хватает ресурса.

Как сообщил Министр социальной политики Денис Улютин, в Украине планируют приблизить прожиточный минимум к реальному уровню. Для этого чиновники разрабатывают обновленную методику расчета, сотрудничая с Советом Европы и экспертами.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что обсуждение возможности повысить прожиточный минимум начались еще с 2019 года.

По словам экономиста, тогдашние подсчеты показали, что Украине необходимы дополнительные 450 миллиардов гривен доходов в бюджет, чтобы сравнять размер прожиточного минимума с фактическим. Для сравнения: это составило бы почти половину от заложенных в бюджет Украины на 2019 год доходов – 1,026 триллиона гривен.

Поэтому для уменьшения нагрузки на бюджет при повышении прожиточного минимума предлагали отвязать от него расчеты платежей, которые не касаются единого месячного дохода украинца.

В 2025 году к вопросу разрыва между декларируемым и фактическим уровнем минимума вернулись, ведь разница достигла нескольких раз.

На сегодня фактический посчитанный прожиточный минимум для нетрудоспособного лица составляет 8,5 тысячи гривен в месяц. Для трудоспособного лица без налогов – 9,5 тысячи, с налогами – 11,2 тысячи гривен,

– говорит Олег Пендзин.

Как ранее отмечал в комментарии 24 Каналу экономист Олег Гетман, в условиях ограниченного из-за войны бюджета Украина не может позволить себе значительно поднимать прожиточный минимум или социальные выплаты.

Государство вынуждено наращивать расходы на оборону, тогда как расходы на пенсии, субсидии и соцпомощь покрывают за счет внешнего финансирования.

Какие изменения готовят для повышения прожиточного минимума?

В Минсоцполитики сообщили, что для увеличения уровня прожиточного минимума нужны комплексные изменения в законодательстве. Они предусматривают отвязывание от этого показателя ряда выплат.

Чтобы создать предпосылки для повышения, на рассмотрение в Верховную Раду подали четыре законопроекта №13466, 13467, 13468 и 13469, предлагающих:

для расчета должностных окладов работников бюджетной сферы, судей и таможенников вместо прожиточного минимума использовать базовую величину ;

; эта величина не будет иметь социальной нагрузки, а ее размер ежегодно будут устанавливать при принятии госбюджета;

орудную величину также будут использовать для расчета административных штрафов в судебных процессах и других взысканий, привязанных к прожиточному минимуму.

Важно! В рамках обновленного подхода половину прожиточного минимума предлагают определять на основе биологических потребностей человека, а другую часть – с учетом индекса на непродовольственные товары и услуги.

Какой прожиточный минимум в 2026 году?

С 1 января 2026 года общий прожиточный минимум повысили на 289 гривен до 3 209 гривен на одного человека. Для разных групп населения он составляет:

2 817 гривен для детей в возрасте до 6 лет;

3 512 гривен для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

3 328 гривен для трудоспособных лиц;

2 595 гривен для лиц, утративших трудоспособность.

По бюджетной декларации на 2026 – 2028 годы, прогнозируемый размер прожиточного минимума для трудоспособных может вырасти до 3 667 гривен.