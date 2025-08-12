Рецессия под контролем, безработица тоже: Путин снова "нарисовал" стабильность в России
- Владимир Путин заявил о снижении инфляции в России до 8,8% в июле и стабильности бюджета, хотя аналитики прогнозируют замедление российской экономики.
Центробанк России прогнозирует слабый рост экономики на уровне 1-2% в 2025 году, тогда как аналитики ожидают падения роста ВВП практически до нуля до конца 2025 года.
Российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что с российской экономикой все в порядке. Несмотря на прогнозы центробанка, он уверяет, что бюджет России стабилен, а рецессии удастся избежать.
Что говорит об экономике Путин?
Во вторник, 12 августа, Путин собрал совещание по экономическим вопросам в Кремле. На нем диктатор заявил, что инфляция в России в июле снизилась до 8,8% и назвал это "важным достижением", сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Под грифом секретно: Россия скрывает важные данные по экономике
Он добавил, что по итогам года Банк России ожидает инфляцию на уровне 6-7%.
Эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии, но Центробанк контролирует ситуацию,
– уверен диктатор.
- Путин также отметил, что российский бюджет якобы стабилен, а правительство уже начало готовить проект федерального бюджета на следующие три года.
- Он признал, что безработица в России растет, как официальная, так и скрытая, но заверил, что ее уровень, мол, остается "на историческом минимуме".
Важно! Ранее Центробанк России установил цель годовой инфляции в размере 4%. Поэтому новые показатели, заявленные Путиным, значительно хуже предыдущего прогноза.
Какова на самом деле ситуация в России?
Несмотря на попытки Путина нафантазировать стабильность, аналитические данные Центробанка России говорят, что российская экономика замедляется.
- Недавний макроэкономический прогноз показал, что темпы роста ВВП в России до конца 2025 года могут упасть практически до нуля. В IV квартале прирост ожидается на уровне 0-1%.
- Аналитики же отмечают, что слабый или нулевой рост ВВП в сочетании со снижением цен на нефть может значительно сократить доходы федерального бюджета России.
- Зато безработица стремительно растет, поскольку российские предприятия из-за финансовых трудностей увольняют работников и сокращают производство.
Стоит знать! В Центробанке прогнозируют, что в среднем за 2025 год российская экономика вырастет максимум на 1-2%, а в 2026 году – еще меньше – только на 0,5-1,5%.