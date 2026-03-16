Восстановление работы аэропортов в Украине: рабочая группа уже создана
В Украине планируется возобновление полетов гражданской авиации. Для этого создали рабочую группу, которая будет заниматься разработкой эффективных решений.
Об этом свидетельствует приказ, опубликованный 13 марта на сайте Министерства развития общин и территорий.
Актуально На Ближнем Востоке самолеты летают, а у нас – нет: почему пора открыть аэропорт во Львове
Что известно о планах восстановления аэропортов?
В соответствии с приказом образованная группа будет работать над разработкой предложений для восстановления полетов гражданской авиации и обеспечения безопасности гражданской инфраструктуры в отрасли.
Приказ Минразвития общин и территорий / Скриншот
Сообщается, что группа также будет разрабатывать рекомендации и предложения для руководства Минрегиона по восстановлению работы украинских аэропортов после полномасштабной войны, а также усиление защиты объектов гражданской авиации.
Скоро ли в Украине заработают аэропорты?
Ранее сообщалось, что возобновить авиарейсы из украинских аэропортов невозможно из-за риска баллистических ударов со стороны России и отсутствия страхового покрытия для полетов. В частности, запуск рейсов из Львова сдерживают слишком высокие страховые расходы и неопределенность относительно прибыльности пассажирских перевозок.
В то же время дискуссии о возможности открытия львовского аэропорта продолжались в течение всего прошлого года. Теоретически это выглядело возможным, ведь, например, в Тель-Авиве аэропорт работает даже несмотря на угрозы.
Впрочем, как пояснил городской голова Андрей Садовый в эфире 24 Канала, ситуация с безопасностью там существенно отличается, поэтому вопрос возобновления полетов во Львове пока остается открытым.