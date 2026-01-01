Однако городской голова Львова Андрей Садовый рассказал 24 Каналу, что в Тель-Авиве есть другая ситуация по безопасности. Поэтому вопрос возобновления работы аэропорта во Львове пока открыт.
Когда возможно открытие Львовского аэропорта?
По словам городского головы Львова, вопрос Львовского аэропорта прежде всего начинается с вопроса безопасности. Если взять в пример Израиль, то в Тель-Авиве аэропорт работает, несмотря на угрозы ударов. Однако важно понять, что в этой стране действуют другие меры безопасности. В частности, Израиль имеет большее количество зенитных ракетных комплексов Patriot.
В то же время открыть аэропорт во Львове для регулярных рейсов сегодня, к сожалению, невозможно,
– подчеркнул он.
Садовый добавил, что он ожидает "окно" возможностей для открытия аэропортов в Украине. В частности, говорится о Львове и Киеве.
Дискуссии по открытию аэропорта во Львове: коротко
- В марте 2025 года генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская сообщала, что открытие аэропорта может состояться в конце вести или летом, но этого не произошло.
- Между тем авиакомпания Wizz Air намерена возобновить рейсы в Украину в Киев и Львов в течение 6 недель после объявления о прекращении огня.
- Ранее также было известно, что аэропорт "Львов" рассматривает возможность возобновления рейсов гражданской авиации во время военного положения. Для этого разработали операционный документ эвакуации пассажиров, также постоянно проводятся тренировки эвакуации людей.