Об этом говорится в ответе премьер-министра на петицию, пишет 24 Канал.
Читайте также При каких условиях повестка является врученной: в Минобороны объяснили, когда стоит появиться в ТЦК
Как Свириденко высказалась о вознаграждении для военных?
По ее словам, правительство понимает необходимость улучшения мотивации для украинских бойцов. Решению этого вопроса в Кабмине придают приоритет.
Юлия Свириденко также заверила, что Министерство обороны вводит поэтапный план внедрения новой контрактной модели прохождения военной службы, которая предусматривает усиленные стимулы для военнослужащих.
В частности, речь идет об увеличении размера денежного обеспечения для тех, кто будет заключать обновленный контракт. Сейчас Кабинет Министров работает над нормативным оформлением этой инициативы.
Правительство полностью поддерживает необходимость внедрения справедливой оценки вклада каждого Защитника и Защитницы Украины в защиту государства в условиях военной арпесии российской федерации против Украины,
– подчеркнула она.
В то же время она отметила, что внедрение предложенных изменений требует значительных дополнительных расходов из государственного бюджета.
Учитывая это, по словам Свириденко, вопрос усиления мотивации граждан к прохождению военной службы будет рассматриваться комплексно с учетом финансовых возможностей страны и первоочередных потребностей сектора безопасности и обороны.
Денежные выплаты военным: последние новости
Финансовое обеспечение украинских военных формируется из нескольких составляющих: базовой заработной платы по должности, выплат в соответствии с воинским званием, надбавок за стаж службы, одноразовых средств при заключении контракта, а также премий за выполнение боевых задач.
Отдельно установлены поощрения за уничтожение техники противника, в частности морских судов и боевой авиации. Кроме того, военнослужащие имеют право на социальные льготы, а раненые могут получить государственную поддержку.
В то же время военные могут потерять право на дополнительные выплаты в случае самовольного оставления места службы, дезертирства или отказа выполнять приказ в боевых условиях.
29 октября Кабинет Министров Украины принял решение, которым обновил положения правительственного постановления №168. Согласно внесенным изменениям, отдельные работники высших учебных заведений получили право на дополнительные денежные выплаты.
Также правительство существенно расширило перечень военнослужащих, которым в период действия военного положения начисляются дополнительные финансовые поощрения. В частности, предусмотрено выплаты в размере от 15 до 30 тысяч гривен для тех, кто занимается подготовкой и обучением личного состава.