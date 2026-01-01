Про це йдеться у відповіді прем'єр-міністерки на петицію, пише 24 Канал.

Читайте також За яких умов повістка є врученою: у Міноборони пояснили, коли варто з'явитися в ТЦК

Як Свириденко висловилася про винагороду для військових?

За її словами, уряд розуміє необхідність поліпшення мотивації для українських бійців. Розв'язанню цього питання в Кабміні надають пріоритет.

Юлія Свириденко також запевнила, що Міністерство оборони запроваджує поетапний план упровадження нової контрактної моделі проходження військової служби, яка передбачає посилені стимули для військовослужбовців.

Зокрема, йдеться про збільшення розміру грошового забезпечення для тих, хто укладатиме оновлений контракт. Наразі Кабінет Міністрів працює над нормативним оформленням цієї ініціативи.

Уряд цілком підтримує необхідність впровадження справедливої оцінки вкладу кожного Захисника й Захисниці України у захист держави в умовах військової arpeciï російської федерації проти України,

– підкреслила вона.

Водночас вона зауважила, що впровадження запропонованих змін потребує значних додаткових видатків з державного бюджету.

З огляду на це, за словами Свириденко, питання посилення мотивації громадян до проходження військової служби розглядатиметься комплексно з урахуванням фінансових можливостей країни та першочергових потреб сектору безпеки й оборони.

Грошові виплати військовим: останні новини