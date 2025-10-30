Уряд розширив коло військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану. Йдеться про надбавки у 15 – 30 тисяч за здійснення навчання та підготовки персоналу.передає 24 Канал із посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Хто отримуватиме надбавки?

Відтепер додаткову винагороду отримуватимуть інструктори та викладачі у:

вищих військових навчальних закладах;

військових інститутах;

на факультетах і кафедрах військової підготовки;

у відділеннях військової підготовки; закладах фахової передвищої військової освіти.

Постанова почала діяти з 31 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що у липні цього року Володимир Зеленський підписав закон №13320, який передбачає виплату додаткової винагороди інструкторам у військових вишах, навчальних центрах, підрозділах. Раніше надбавки отримували лише військові, які працюють інструкторами у навчальних військових частинах.

Сума залежатиме від часу, який вони витратили на навчання та підготовку персоналу.

