Однак міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що в Тель-Авіві є інша ситуація щодо безпеки. Тому питання відновлення роботи аеропорту у Львові поки відкрите.
Дивіться також "Потрібна значна фінпідтримка": Свириденко відреагувала на петицію про винагороду для військових
Коли можливе відкриття Львівського аеропорту?
За словами міського голови Львова, питання Львівського аеропорту насамперед починається з питання безпеки. Якщо взяти в приклад Ізраїль, то в Тель-Авіві аеропорт працює, попри загрози ударів. Однак важливо зрозуміти, що в цій країні діють інші заходи безпеки. Зокрема, Ізраїль має більшу кількість зенітних ракетних комплексів Patriot.
Водночас відкрити аеропорт у Львові для регулярних рейсів сьогодні, на жаль, неможливо,
– наголосив він.
Садовий додав, що він очікує на "вікно" можливостей для відкриття аеропортів в Україні. Зокрема, мовиться про Львів та Київ.
Дискусії щодо відкриття аеропорту у Львові: коротко
В березні 2025 року генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська повідомляла, що відкриття аеропорту може відбутись в кінці вести або влітку, але цього не сталось.
Тим часом авіакомпанія Wizz Air має намір відновити рейси в Україну до Києва та Львова впродовж 6 тижнів після оголошення про припинення вогню.
Раніше також було відомо, що аеропорт "Львів" розглядає можливість відновлення рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Для цього розробили операційний документ евакуації пасажирів, також постійно проводяться тренування евакуації людей.