Однак міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що в Тель-Авіві є інша ситуація щодо безпеки. Тому питання відновлення роботи аеропорту у Львові поки відкрите.

Дивіться також "Потрібна значна фінпідтримка": Свириденко відреагувала на петицію про винагороду для військових

Коли можливе відкриття Львівського аеропорту?

За словами міського голови Львова, питання Львівського аеропорту насамперед починається з питання безпеки. Якщо взяти в приклад Ізраїль, то в Тель-Авіві аеропорт працює, попри загрози ударів. Однак важливо зрозуміти, що в цій країні діють інші заходи безпеки. Зокрема, Ізраїль має більшу кількість зенітних ракетних комплексів Patriot.

Водночас відкрити аеропорт у Львові для регулярних рейсів сьогодні, на жаль, неможливо,

– наголосив він.

Садовий додав, що він очікує на "вікно" можливостей для відкриття аеропортів в Україні. Зокрема, мовиться про Львів та Київ.

Дискусії щодо відкриття аеропорту у Львові: коротко