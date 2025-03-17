Львівський аеропорт може відновити роботу
Про це повідомила генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська в інтерв’ю "Високому Замку", інформує 24 Канал.
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За оптимістичним сценарієм, польоти можуть відновитися у квітні-травні. У разі менш сприятливого розвитку подій відкриття можливе влітку.
Які ще аеропорти можуть відкрити
Окрім Львова, в уряді також розглядають варіант відкриття міжнародного аеропорту в Ужгороді.
"Ми б хотіли, щоб відкриття аеропорту відбулося влітку, адже основний пасажиропотік припадає на період відпусток. Але якщо це станеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде чудовою новиною", – зазначила Тетяна Романовська.
Які авіакомпанії повернуться першими
Близько семи міжнародних авіаперевізників вже готові відновити рейси до Львова протягом місяця після офіційного відкриття. За словами Романовської, це такі авіакомпанії:
- Wizz Air
- Air Baltic
- Turkish Airlines
- Sky Up
- Austrian Airlines
- Lufthansa
- LOT
Зокрема, Sky Up планує першою запустити чартерні рейси. Авіакомпанія вже розпочала комунікацію з аеропортом і провела необхідні аудити.
Представники Wizz Air ще минулого року здійснили аудит і наразі аналізують ситуацію. За словами Романовської, після офіційного рішення про відкриття неба, авіакомпанії можуть прибути до Львова для запуску рейсів уже за кілька днів.