Львівський аеропорт може відновити роботу

Про це повідомила генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська в інтерв’ю "Високому Замку", інформує 24 Канал.

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За оптимістичним сценарієм, польоти можуть відновитися у квітні-травні. У разі менш сприятливого розвитку подій відкриття можливе влітку.

Які ще аеропорти можуть відкрити

Окрім Львова, в уряді також розглядають варіант відкриття міжнародного аеропорту в Ужгороді.

"Ми б хотіли, щоб відкриття аеропорту відбулося влітку, адже основний пасажиропотік припадає на період відпусток. Але якщо це станеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде чудовою новиною", – зазначила Тетяна Романовська.

Які авіакомпанії повернуться першими

Близько семи міжнародних авіаперевізників вже готові відновити рейси до Львова протягом місяця після офіційного відкриття. За словами Романовської, це такі авіакомпанії:

Wizz Air

Air Baltic

Turkish Airlines

Sky Up

Austrian Airlines

Lufthansa

LOT

Зокрема, Sky Up планує першою запустити чартерні рейси. Авіакомпанія вже розпочала комунікацію з аеропортом і провела необхідні аудити.

Представники Wizz Air ще минулого року здійснили аудит і наразі аналізують ситуацію. За словами Романовської, після офіційного рішення про відкриття неба, авіакомпанії можуть прибути до Львова для запуску рейсів уже за кілька днів.