Львовский аэропорт может возобновить работу
Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская в интервью "Высокому Замку", информирует 24 Канал.
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По оптимистическому сценарию, полеты могут возобновиться в апреле-мае. В случае менее благоприятного развития событий открытие возможно летом.
Какие еще аэропорты могут открыть
Кроме Львова, в правительстве также рассматривают вариант открытия международного аэропорта в Ужгороде.
"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось летом, ведь основной пассажиропоток приходится на период отпусков. Но если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет отличной новостью", – отметила Татьяна Романовская.
Какие авиакомпании вернутся первыми
Около семи международных авиаперевозчиков уже готовы возобновить рейсы во Львов в течение месяца после официального открытия. По словам Романовской, это такие авиакомпании:
- Wizz Air
- Air Baltic
- Turkish Airlines
- Sky Up
- Austrian Airlines
- Люфтганза
- LOT
В частности, Sky Up планирует первой запустить чартерные рейсы. Авиакомпания уже начала коммуникацию с аэропортом и провела необходимые аудиты.
Представители Wizz Air еще в прошлом году осуществили аудит и сейчас анализируют ситуацию. По словам Романовской, после официального решения об открытии неба, авиакомпании могут прибыть во Львов для запуска рейсов уже через несколько дней.