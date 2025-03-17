Львовский аэропорт может возобновить работу

Об этом сообщила генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская в интервью "Высокому Замку", информирует 24 Канал.

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По оптимистическому сценарию, полеты могут возобновиться в апреле-мае. В случае менее благоприятного развития событий открытие возможно летом.

Какие еще аэропорты могут открыть

Кроме Львова, в правительстве также рассматривают вариант открытия международного аэропорта в Ужгороде.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось летом, ведь основной пассажиропоток приходится на период отпусков. Но если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет отличной новостью", – отметила Татьяна Романовская.

Какие авиакомпании вернутся первыми

Около семи международных авиаперевозчиков уже готовы возобновить рейсы во Львов в течение месяца после официального открытия. По словам Романовской, это такие авиакомпании:

Wizz Air

Air Baltic

Turkish Airlines

Sky Up

Austrian Airlines

Люфтганза

LOT

В частности, Sky Up планирует первой запустить чартерные рейсы. Авиакомпания уже начала коммуникацию с аэропортом и провела необходимые аудиты.

Представители Wizz Air еще в прошлом году осуществили аудит и сейчас анализируют ситуацию. По словам Романовской, после официального решения об открытии неба, авиакомпании могут прибыть во Львов для запуска рейсов уже через несколько дней.