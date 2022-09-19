Банки постепенно возобновляют работу на деоккупированной Харьковщине

Жизнь на недавно освобожденных героическими действиями ВСУ территориях понемногу возвращается в норму. Некоторые банки уже возобновили работу на деоккупированной Харьковщине.

О возобновлении работы объявили сразу два государственных банка – "Приватбанк" и "Ощадбанк". Работу банков уже запустили. В настоящее время готовятся к открытию отделений.

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Возобновление работы "Ощадбанка"

Работа некоторых банкоматов уже возобновилась в Золочеве и в Дергачах. До конца месяца банкоматы заработают еще и в Червоном Донце, Андреевке и Балаклее.

В городе Дергачи, где отделения и банкоматы еще не работают, "Ощадбанк" запускает услугу "Наличные на кассе". Ею можно будет пользоваться в торгово-сервисных предприятиях. В общей сложности 4 терминала,

– отметили в "Сбербанке".

Работа отделений также возобновится в ближайшее время. В Балаклее их откроют 19 – 20 сентября. Туда смогут ездить клиенты из близлежащих деревень. В Шевченковому открытие планируется до конца сентября.

Пока не все отделения готовы к открытию, для жителей Купянска уже 20 сентября организуют выезды в ближайшие отделения. Автобусы отправятся в:

Чугуева (улица Староникольская, 33);

Харькова (улица Библика, 20/8).

Обещают, что в отделениях будет достаточно как персонала, так и наличных денег.



"Ощадбанк" постепенно возобновляет работу / Инфографика Минреинтеграции

Возобновление работы "Приватбанка"

Уже 25 сентября свою работу возобновит отделение "Приватбанка" и Дергачах по адресу Золочевский, 8. Отделения в Балаклее, Шевченковом, Золочеве, Волчанске и Большом Бурлуке планируют возобновить в октябре.

Уже 4 банкомата (в Золочеве и Дергачах) работают, еще 17 готовятся к запуску. К сожалению, еще 36 банкоматов пока не могут возобновить работу из-за зависимости от арендодателей и невозможности обзорного доступа.

Также в Золочеве и Дергачах работают 3 терминала с сервисом "Наличные на кассе".

Потенциал на восстановление 116 терминалов полностью зависит от запуска работы магазинов. Банк готов обеспечить восстановление инфраструктуры в полном объеме,

– отметили в "Приватбанке".

Как получить пенсию на деоккупированных территориях

Пока не все отделения банков и банкоматы работают, правительство предусмотрело альтернативный способ для людей получить их пенсионные выплаты.

Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными.

Поэтому тем, кому раньше начисляли деньги на карточку, теперь будут доставлять деньги наличными "Укрпочтой".