Про відновлення роботи оголосили одразу два державні банки – "Приватбанк" та "Ощадбанк". Роботу банків уже запустили. Наразі готуються до відкриття відділень.

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Відновлення роботи "Ощадбанку"

Робота деяких банкоматів вже відновилася у Золочеві та Дергачах. До кінця місяця банкомати запрацюють ще й у Червоному Донці, Андріївці та Балаклії.

У місті Дергачі, де відділення і банкомати ще не працюють, "Ощадбанк" запускає послугу "Готівка на касі". Нею можна буде скористатися в торгово-сервісних підприємствах. Загалом 4 термінали,

– наголосили в "Ощадбанку".

Робота відділень також відновиться найближчим часом. У Балаклії їх відкриють 19 – 20 вересня. Туди зможуть їздити клієнти з довколишніх сіл. У Шевченковому відкриття планується до кінця вересня.

Поки не всі відділення готові до відкриття, для мешканців Куп'янська вже 20 вересня організують виїзди до найближчих відділень. Автобуси відправляться до:

Чугуєва (вулиця Старонікольська, 33);

Харкова (вулиця Біблика, 20/8).

Обіцяють, що у відділеннях буде достатньо як персоналу, так і готівки.



"Ощадбанк" поступово відновлює роботу / Інфографіка Мінреінтеграції

Відновлення роботи "Приватбанку"

Вже 25 вересня свою роботу відновить відділення "Приватбанку" і Дергачах за адресою шлях Золочівський, 8. Відділення у Балаклії, Шевченковому, Золочеві, Вовчанську та Великому Бурлуку планують відновити у жовтні.

Вже 4 банкомати (у Золочеві та Дергачах) працюють, ще 17 готуються до запуску. На жаль, ще 36 банкоматів наразі не можуть відновити роботу через залежність від орендодавців та неможливість доступу для огляду.

Також у Золочеві та Дергачах працюють 3 термінали з сервісом "Готівка на касі".

Потенціал на відновлення 116 терміналів залежить повністю від запуску роботи магазинів. Банк готовий забезпечити відновлення інфраструктури в повному обсязі,

– наголосили в "Приватбанку".

Як отримати пенсію на деокупованих територіях

Допоки не всі відділення банків і банкомати працюють, уряд передбачив альтернативний спосіб для людей отримати їхні пенсійні виплати.

Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою.

Тож тим, кому раніше нараховували гроші на картку, тепер доставлятимуть гроші готівкою "Укрпоштою".

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