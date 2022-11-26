Как будут работать банки в случае блекаута: член совета НБУ объяснил, стоит ли украинцам снять наличные

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь полностью оставить нас без света и связи. В таких обстоятельствах все структуры пытаются продумать план – как работать и предоставлять необходимые населению услуги в режиме полного блэкаута.

Банковская сфера не стала исключением. Национальный банк Украины тоже разработал такой план, а также создал специальный штаб по обеспечению бесперебойной работы банковской системы. Его возглавляет замглавы НБУ. Об этом 24 каналу рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман.

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Банки планируют работать во время блэкаута.

По его словам, ключевая задача – это то, чтобы банковские отделения могли работать во время блэкаута. Соответственно, их нужно обеспечить электроэнергией и наличными, а работники должны иметь возможность добраться на работу. Это необходимо, чтобы люди и бизнес могли производить платежи и получать весь комплекс банковских услуг даже в крайнем случае.

Фурман уточнил, что есть уже около тысячи отделений, которые готовятся к полному отключению света. В первую очередь речь идет о системно важных банках, которых в Украине есть 14, но и многие другие банки, малые и средние, также закупают дизель-генераторы и планируют работать в режиме блэкаута.

Важно, что будут работать и колл-центры НБУ и системно важных банков, и если гражданин или бизнес хочет получить ту или иную услугу, он может предварительно позвонить, например, в "ПриватБанк", "Ощадбанк" или в другой, и получить информацию, куда обратиться, чтобы поскорее сделать то, что нужно.

Стоит ли снимать наличные деньги

Также Фурман отметил, что в целом на сегодня нет проблем с обеспечением банков наличными – НБУ делает все для того, чтобы их и не было. Так, крупные банки, в первую очередь "ПриватБанк", "Ощадбанк", на днях приняли решение об увеличении лимита на снятие наличных с банкоматов:

"ПриватБанк" – 20 тысяч гривен,

"Ощадбанк" – 50 тысяч гривен.

Кроме того, отменили всяческие комиссии относительно платежных карт других банков на случай, когда люди будут снимать деньги с карт других банков в их банкоматах.

Украинцам стоит иметь хотя бы минимальное количество наличных денег, которого хватит на обеспечение базовых потребностей в течение условной недели, чтобы быть застрахованным на любые случаи. При этом создавать искусственную панику и становиться в огромные очереди к банкоматам не нужно.

Экономист объяснил, что до полномасштабной войны безналичные расчеты развивались гораздо более быстрыми темпами, чем наличные, потому что безналичка была и удобной, и выгодной, и безопасной. Но в нынешних условиях, когда враг совершает энергетический террор мирного населения нашего государства, понятно, что нужно перестраховываться.

Василий Фурман рассказал о работе банков во время блэкаута: смотрите видео

Какие отделения будут работать во время блекаута