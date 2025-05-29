Новые правила с 1 июня: кому из украинцев в Польше станет сложнее найти работу

В Польше с 1 июня начнут действовать новые правила трудоустройства иностранцев. Они могут коснуться и украинцев, которые ищут работу в соседней стране.

Какие нововведения ждут иностранцев в Польше

С 1 июня польские повяты, которые являются аналогами украинских районов, получат больше полномочий по устройству на работу иностранцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на in Poland.

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Старосты поветов смогут самостоятельно составлять перечень профессий, на которые больше не будут трудоустраивать иностранцев. Списки будут составляться из различных профессий. Их перечень будет зависеть от условий труда и ряда факторов:

уровня безработицы в конкретном уезде;

наличия вакансий;

количества зарегистрированных безработных рабочих;

возможности коллективного увольнения работников.

Также старосты поветов получат право ограничивать количество выданных разрешений на работу в их местности.

После утверждения старостой список передадут поветовому совету рынка труда.

Перечень профессий, на которые не будут допускать иностранцев, должен утвердить воевода. Он будет оценивать список, учитывая "безопасность государства, миграционную политику и потребности на рынке труда". И только после этого его включат в реестр профессий, на которые в конкретном повете распространяются ограничения для иностранцев.

Важно! По данным издания, такие списки не должны стать массовым явлением, учитывая уровень безработицы в Польше.

На какие работы в Польше могут устроиться украинцы

В Польше большим спросом продолжает пользоваться "сезонная работа", на которую часто устраиваются украинцы. Она традиционно длится с весны до конца ноября.

Польские работодатели чаще всего нанимают иностранцев на сезонную работу в таких сферах:

сельское хозяйство – уход за растениями, сбор урожая, упаковка готовой продукции и т.д;

складская работа – комплектация и упаковка товаров на складе комплектация и упаковка товаров на складе;

гостинично-ресторанный бизнес – обслуживание клиентов, приготовление пищи, анимация и развлечения;

строительство – возведение зданий.

Стоит знать! Согласно исследованию BIG InforMonitor, почти 50% предприятий малого и среднего бизнеса в Польше берут на работу иностранных работников.