Можно ли совмещать работу и пенсию в Украине: ответ дал юрист
- Сочетание работы и пенсии в Украине является законным, но зависит от вида пенсии и должности.
- Пенсии за выслугу лет могут быть временно прекращены, если пенсионер работает на должности, дающей право на этот же вид пенсии.
совмещение работы и пенсии в Украине возможно, однако имеет свои особенности. Закон устанавливает отдельные правила, которые могут влиять на порядок выплат в случае трудоустройства, поэтому стоит учитывать все нюансы.
Можно ли совмещать работу и пенсию в 2026 году?
Как объясняет юрист по вопросам пенсионного обеспечения Алена Чмона, в Украине совмещение работы и пенсии является законным и достаточно распространенным, однако в этом вопросе есть ряд важных нюансов. Прежде всего они связаны с видом пенсии и тем, на какой должности человек работает после ее назначения.
Интересно Накопление пенсии на карточке: чем рискуют пенсионеры
В 2026 году право на пенсию по возрасту в 60 лет будут иметь лица, которые приобрели не менее 33 лет страхового стажа. Если такого стажа недостаточно, закон предусматривает другие варианты выхода на пенсию. В частности, в 63 года это возможно при наличии от 23 до 33 лет стажа, а в 65 лет при наличии от 15 до 23 лет.
После назначения пенсии граждане имеют право продолжать работать, и в большинстве случаев это не влияет на сам факт получения выплат. Однако закон устанавливает исключения, которые напрямую связаны с характером занятости.
В частности, особые правила действуют для пенсий за выслугу лет. Если лицо после выхода на пенсию снова трудоустраивается на должность, которая дает право на этот же вид пенсии. Например, в сфере образования, здравоохранения, культуры или авиации выплата пенсии временно прекращается.
Важно! После увольнения с такой должности ее выплату возобновляют.
Может ли госслужащий работать и получать пенсию?
Отдельные ограничения могут применяться и к лицам, которые получают пенсию госслужащего. В случае повторного занятия соответствующей должности порядок выплат может изменяться в соответствии с действующим законодательством.
Как отмечает Алена Чмона, ключевое значение имеет именно статус лица после трудоустройства. Закон не ограничивает право работать после выхода на пенсию, однако в определенных случаях предусматривает приостановление выплат, во избежание одновременного получения нескольких видов обеспечения по одинаковым основаниям.
Таким образом, сочетание работы и пенсии в Украине возможно, однако требует учета конкретных условий. Наибольшее значение имеют вид пенсии и сфера дальнейшей профессиональной деятельности.
Почему нужно сообщать ПФУ о трудоустройстве?
Важным является также своевременное информирование о трудоустройстве. Если пенсионер не сообщил о начале работы, после выявления этого факта органы Пенсионного фонда проводят перерасчет выплат с учетом новых обстоятельств.
В случае, если за этот период возникла переплата, излишне полученные средства подлежат возврату. Это может происходить как добровольно, так и путем постепенного удержания из пенсии в пределах до 20% ежемесячно.
Кроме того, для корректного начисления выплат пенсионеры обязаны сообщать о любых изменениях, которые могут повлиять на их пенсионное обеспечение. Речь идет, в частности, об изменении места жительства, персональных данных, замене или потере документов, а также получении нового регистрационного номера налогоплательщика.
Если факт трудоустройства устанавливается с опозданием, размер пенсии пересматривается с учетом обновленной информации, что может повлиять как на дальнейшие выплаты, так и на необходимость возврата части уже полученных средств.