Можно ли совмещать работу и пенсию в Украине: ответ дал юрист

совмещение работы и пенсии в Украине возможно, однако имеет свои особенности. Закон устанавливает отдельные правила, которые могут влиять на порядок выплат в случае трудоустройства, поэтому стоит учитывать все нюансы.

Можно ли совмещать работу и пенсию в 2026 году?

Как объясняет юрист по вопросам пенсионного обеспечения Алена Чмона, в Украине совмещение работы и пенсии является законным и достаточно распространенным, однако в этом вопросе есть ряд важных нюансов. Прежде всего они связаны с видом пенсии и тем, на какой должности человек работает после ее назначения.

В 2026 году право на пенсию по возрасту в 60 лет будут иметь лица, которые приобрели не менее 33 лет страхового стажа. Если такого стажа недостаточно, закон предусматривает другие варианты выхода на пенсию. В частности, в 63 года это возможно при наличии от 23 до 33 лет стажа, а в 65 лет при наличии от 15 до 23 лет.

После назначения пенсии граждане имеют право продолжать работать, и в большинстве случаев это не влияет на сам факт получения выплат. Однако закон устанавливает исключения, которые напрямую связаны с характером занятости.

В частности, особые правила действуют для пенсий за выслугу лет. Если лицо после выхода на пенсию снова трудоустраивается на должность, которая дает право на этот же вид пенсии. Например, в сфере образования, здравоохранения, культуры или авиации выплата пенсии временно прекращается.

Важно! После увольнения с такой должности ее выплату возобновляют.

Может ли госслужащий работать и получать пенсию?

Отдельные ограничения могут применяться и к лицам, которые получают пенсию госслужащего. В случае повторного занятия соответствующей должности порядок выплат может изменяться в соответствии с действующим законодательством.

Как отмечает Алена Чмона, ключевое значение имеет именно статус лица после трудоустройства. Закон не ограничивает право работать после выхода на пенсию, однако в определенных случаях предусматривает приостановление выплат, во избежание одновременного получения нескольких видов обеспечения по одинаковым основаниям.

Таким образом, сочетание работы и пенсии в Украине возможно, однако требует учета конкретных условий. Наибольшее значение имеют вид пенсии и сфера дальнейшей профессиональной деятельности.

Почему нужно сообщать ПФУ о трудоустройстве?