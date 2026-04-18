Пенсию могут урезать или забрать: чем грозит трудоустройство пенсионера

В Украине достаточно распространена ситуация, когда лица после достижения пенсионного возраста не прекращают трудовую деятельность. В таких случаях ключевым остается вопрос сохранения права на пенсионные выплаты и условий их дальнейшего начисления.

Получает ли пенсию работающий пенсионер?

В Украине выход на пенсию не означает автоматического прекращения трудовой деятельности. Закон позволяет совмещать работу и получение пенсионных выплат, однако в этом вопросе есть ряд важных нюансов, которые влияют на порядок начисления средств, напоминает Пенсионный фонд.

Прежде всего, сама пенсия рассчитывается индивидуально. Ее размер зависит от страхового стажа и уровня официального дохода, с которого уплачивались взносы. При этом факт трудоустройства после назначения пенсии не отменяет право на выплаты, поэтому человек может получать и зарплату, и пенсию одновременно, даже оставаясь на той же должности.

Интересно! Работающие пенсионеры могут оставаться на работе, в том числе и на государственной службе по соглашению сторон. Однако после достижения 70 лет для госслужащих действуют ограничения по пребыванию в должности.

Когда пенсию могут приостановить выплачивать?

Есть отдельные случаи, когда выплата пенсии может быть временно остановлена. В частности это касается пенсий за выслугу лет. Такой вид пенсии назначается при условии прекращения работы, которая дает на нее право, уточняет ПФУ.

Если после этого человек снова трудоустраивается на аналогичную должность, выплата пенсии прекращается и возобновляется только после увольнения. В то же время работа на других должностях, которые не дают права на такую пенсию, не влияет на ее получение.

Уменьшается ли пенсия во время работы?

Хотя выплата пенсии не прекращается, ее размер может меняться со временем. Для работающих пенсионеров предусмотрен периодический перерасчет, который происходит обычно раз в два года.

Справочно! Во время такого пересмотра учитывается дополнительно приобретенный страховой стаж, а в отдельных случаях и новый уровень заработной платы.

В то же время важно соблюдать формальные требования. Пенсионер обязан сообщать о трудоустройстве или увольнении. Это влияет на применение надбавок и механизмов индексации.

После установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, его размер пенсии определяется с учетом новых данных.Вернуть ненадлежащие пенсионеру суммы возможно добровольно или переплата с пенсии удерживается в размере 20%,

– сообщило ведомство.

Есть ли перерасчет пенсий для работающих пенсионеров?