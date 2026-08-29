Работать после выхода на пенсию или уволиться: что выгоднее для пенсионеров

Украинцы, которые после достижения пенсионного возраста продолжают работать, могут рассчитывать на значительно более высокие выплаты. Рассказываем, при каких условиях государство увеличивает размер пенсии и что для этого нужно сделать.

Как работает механизм отсрочки пенсионных выплат

Граждане Украины могут самостоятельно решать, выходить ли на пенсию сразу после достижения соответствующего возраста или продолжать трудовую деятельность. Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя, что сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Для тех, кто решает отложить выход на заслуженный отдых, предусмотрена система коэффициентов повышения. Основной размер пенсии увеличивается на 0,5 % за каждый полный месяц дополнительного страхового стажа, если срок отсрочки составляет до 60 месяцев.

Если же человек продолжает работать более 60 месяцев, размер надбавки увеличивается до 0,75 % за каждый полный месяц стажа. При этом за неполный месяц работы повышение выплат не производится.

Процедура обращения и ограничения на выплаты

Лицо, желающее отложить назначение выплат, должно обратиться в Пенсионный фонд до достижения пенсионного возраста. В таком случае пенсия с отсрочкой назначается со дня, следующего за последним днем месяца, в котором набрано полный месяц стажа, если заявление подано не позднее чем через три месяца.

Если пенсионер подает заявление по истечении трехмесячного срока, выплаты назначаются со дня обращения. Начисление повышения не применяется к украинцам, которым ранее уже назначалась пенсия другого вида, в соответствии с другими законами или в другой стране.

Украинцы также имеют возможность официально докупить страховой стаж, если его не хватает для оформления пенсии. В 2026 году минимальный месячный взнос единого социального взноса составляет 1 902,34 гривны.

Правила начисления стажа и перерасчета

Для работающих пенсионеров также действует механизм перерасчета выплат каждые два года. Как ранее сообщалось на нашем сайте, итоговая сумма надбавки зависит от продолжительности нового стажа и размера официальной заработной платы.

Кроме того, к страховому стажу зачисляются периоды, за которые работодатель начислил взносы и подал отчетность, но не уплатил их. Напомним, что понятие трудового стажа применяется к периодам работы до 2004 года, после чего учитывается исключительно страховой стаж.